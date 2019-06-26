Эксперимент по электронному голосованию в столице необходимо будет отменить в случае многократного взлома созданной системы. Такое мнение выразил главред "Эха Москвы", замглавы московской Общественной палаты Алексей Венедиктов.
Напомним, систему откроют с 11 июля для всех желающих. В рамках тестирования хакерам предложено ее взломать. Сумму вознаграждения увеличили с 1 млн рублей до 1,5 млн.
Венедиктов попросил консультацию по данному вопросу у спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова. Он отметил, что в случае неоднократного взлома систему надо будет признать неработоспособной, а эксперимент и вовсе придется отменить, хотя закон об электронном голосовании уже действует.
Напомним, систему электронного голосования пока планируется использовать только на выборах в МГД. В качестве эксперимента оно пройдет в трех округах столицы, которые выбрали сами жители.
Выборы пройдут по 45 одномандатным округам.
Источник превью: Правда.ру
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