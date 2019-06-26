Владимир Жириновский предложил сократить в стране число регионов. В частности, надо объединить Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, отметил он.
Лидер ЛДПР сказал, что 85 регионов - это слишком много. Если будет 40 губерний по пять миллионов жителей в каждой, управлять станет легче, добавил он.
По словам политика, Москва и Подмосковье - один субъект. Жители столицы отдыхают за городом, а жители области работают в Москве, но они имеют разные статусы. Это нужно исправить, считает Жириновский.
Кроме того, он предложил переименовать северную столицу в Петроград.
Лидер ЛДПР констатировал, что такое большое число регионов мешает строительству дорог в нашей стране. У каждого субъекта свой бюджет, это усложняет ситуацию. Поэтому деньги, выделяемые на дороги, надо сделать внебюджетными, чтобы было удобно их перебрасывать, заключил он.
Источник превью: сайт ЛДПР
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