Сенатором от КЧР вместо Арашукова назначен Крым Казаноков

Крым Казаноков назначен членом Совфеда от Карачаево-Черкесии. Соответствующий указ сегодня подписал глава республики Рашид Темрезов.



Арашуков лишен полномочий сенатора

Он выразил уверенность, что Казаноков будет очень ответственно трудиться для дальнейшего развития парламентаризма нашей страны и решения задач региона.

Казаноков ранее уже представлял исполнительную власть региона в СФ. Он стал сенатором в феврале 2016-го, но осенью на смену ему пришел Рауф Арашуков. Последний, напомним, арестован и лишен полномочий.

Арашуков был задержан в конце января текущего года прямо на заседании верхней палаты парламента. Ему вменяют участие в преступном сообществе, причастность к организации двух убийств и давление на свидетеля.

Арашуков свою вину категорически отрицает и заявляет, что его уголовное преследование имеет политические мотивы.

Сенаторские полномочия Арашукова были прекращены из-за нарушений при подаче декларации о доходах. Это решение он также считает несправедливым.

Источник превью: Википедия

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