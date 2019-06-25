Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Сенатором от КЧР вместо Арашукова назначен Крым Казаноков

Политика print

Крым Казаноков назначен членом Совфеда от Карачаево-Черкесии. Соответствующий указ сегодня подписал глава республики Рашид Темрезов.


Арашуков лишен полномочий сенатора

Он выразил уверенность, что Казаноков будет очень ответственно трудиться для дальнейшего развития парламентаризма нашей страны и решения задач региона.

Казаноков ранее уже представлял исполнительную власть региона в СФ. Он стал  сенатором в феврале 2016-го, но осенью на смену ему пришел Рауф Арашуков. Последний, напомним, арестован и лишен полномочий.

Арашуков был задержан в конце января текущего года прямо на заседании верхней палаты парламента. Ему вменяют участие в преступном сообществе, причастность к организации двух убийств и давление на свидетеля.

Арашуков свою вину категорически отрицает и заявляет, что его уголовное преследование имеет политические мотивы.

Сенаторские полномочия Арашукова были прекращены из-за нарушений при подаче декларации о доходах. Это решение он также считает несправедливым.

Источник превью: Википедия

Читайте также:

Матвиенко: Совфед не будет менять законы из-за дела Арашукова

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы арашуков совет федерации
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Зайдем внутрь дома Марка Энтони в Доминиканской Республике. Часть 2
Человек
Мир окажется в руках шестипалых?
Прогнозы и статистика
Сотрудник РАН: данные о числе бедных в России потеряны
Новости Все >
Сенатором от КЧР вместо Арашукова назначен Крым Казаноков
Карпин остался недоволен составителями календаря чемпионата России по футболу
Украина отзывает своего посла в Совете Европы после решение ПАСЕ об РФ
За оскорбление граждан Хусаинов предлагает забирать у представителей власти все льготы
Правительство одобрило идею крупных штрафов до блокировки ресурса Роскомнадзором
Боксер Поветкин отказался от участия в шоу в Саудовской Аравии
Губернатор Прикамья назвал разгильдяйством работу мэрии Перми
Жители немецкого города выкупили все пиво в преддверии фестиваля неонацистов
Бывший тренер "Спартака" Каррера может возглавить "Катанию"
Геологи нашли в Атлантическом океане гигантский слой пресной воды
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения

"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!

Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
Военные новости
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
Новости Европы
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Экономика
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения

"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!

Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Мир. Новости мира
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Новости Грузии
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Новости Грузии
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Власть
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года

Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.

Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля
Путешествия
Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля
Мир. Новости мира
Кадыров прокомментировал беспорядки в Грузии
Новости Грузии
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Игорь Буккер Мир окажется в руках шестипалых? Игорь Буккер Брунгильда Рабиновитц "Перикола": актуальная политика в оперетте XVIII века Брунгильда Рабиновитц Любовь Степушова Россию в ПАСЕ вернула "единая Европа" Любовь Степушова
Комментарии
Опрос: 50% россиян готовы сегодня проголосовать за Путина
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Почему падают отечественные самолеты? История одного директора завода
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Роспотребнадзор усилит контроль над алкоголем грузинского производства
Литва и Эстония выступили против возвращения РФ в ПАСЕ
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Роспотребнадзор усилит контроль над алкоголем грузинского производства
Минпромторг прокомментировал сообщения о командировочных тратах главы ведомства
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Мнение: почему россияне не поедут в Грузию
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ