Глава Свердловской области Евгений Куйвашев резко раскритиковал работу операторов по обращению с мусором.
Он заявил, что они должны в ближайшее время приобрести технику и контейнеры, в противном случае контракты могут быть разорваны. Второго предупреждения не будет, сказал чиновник.
По словам вице-губернатора Сергея Швиндта, выявлены факты нарушения графика вывоза мусора, жителей волнует недостаточное число контейнерных площадок. Планируется, что в регионе их появится еще около 2 тысяч.
Напомним, в ходе прямой линии с Владимиром Путиным к нему обратились жители Верхней Салды с жалобами на "мусорную проблему". Областные власти пообещали провести проверку, к этому присоединится и прокуратура.
В пятницу замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов выехал в Верхнюю Салду и доложил, что мусор вывозился ежедневно со всех контейнерных площадок, а в некоторых случаях были и двойные рейсы. Ситуацию, о которой шла речь во время прямой линии, он назвал разовой.
Источник превью: Википедия
Читайте также:
Показанный Путину мусор в селе Ростовской области уже вывезли - губернатор
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.