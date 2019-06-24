Свердловский губернатор после прямой линии с президетом пообещал жесткие меры в решении "мусорной" проблемы

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев резко раскритиковал работу операторов по обращению с мусором.



Евгений Куйвашев призвал устранить недочёты новой схемы обращения с отходами

Он заявил, что они должны в ближайшее время приобрести технику и контейнеры, в противном случае контракты могут быть разорваны. Второго предупреждения не будет, сказал чиновник.

По словам вице-губернатора Сергея Швиндта, выявлены факты нарушения графика вывоза мусора, жителей волнует недостаточное число контейнерных площадок. Планируется, что в регионе их появится еще около 2 тысяч.

Напомним, в ходе прямой линии с Владимиром Путиным к нему обратились жители Верхней Салды с жалобами на "мусорную проблему". Областные власти пообещали провести проверку, к этому присоединится и прокуратура.

В пятницу замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов выехал в Верхнюю Салду и доложил, что мусор вывозился ежедневно со всех контейнерных площадок, а в некоторых случаях были и двойные рейсы. Ситуацию, о которой шла речь во время прямой линии, он назвал разовой.

Источник превью: Википедия

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