Проблема с мусорной свалкой в селе Покровское Ростовской области, фотографию которой показали Владимиру Путину во время сегодняшней прямой линии, уже решена. Об этом сказал губернатор Василий Голубев.
По его словам, мусор там копился довольно долго. Когда власти об этом узнали, его вывезли. Это было сделано еще до программы с президентом.
Источник в администрации Неклиновского района заявил, что местные жителей недовольны перевозочным пунктом, на который привозят мусор из соседних сел. Именно отсюда его потом отводят на полигон, у которого есть лицензия.
Напомним, сегодня в ходе прямой линии российскому лидеру показали фотографии со свалками, которые были присланы из регионов. Там был снимок и из Покровского. Путин выразил надежду, что порядок будет наведен в кратчайшие сроки.
Источник превью: Правда.ру
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