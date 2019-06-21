Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер внес законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга.
Побудили к такой инициативе народного избранника события, происходящие в городе. Речь, в частности, идет о ситуации со строительством храма в сквере и конфликтах в гордуме. По словам Вегнера, на место мэра-назначенца должен придти сильный мэр.
Если депутаты ЗС поддержат внесенный документ, изменения вступят в силу сразу после истечения полномочий главы города Александра Высокинского.
Законопроект может быть рассмотрен осенью.
Напомним, весной прошлого года ЗС приняло внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра столицы региона. Градоначальник после этого ушел со своего поста. В сентябре гордума единогласно избрала Высокинского мэром.
Источник превью: Правда.ру
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