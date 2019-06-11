Комиссия по этике в Екатеринбургской гордуме не стала применять никаких санкций к депутатам от КПРФ. Об этом рассказал парламентарий Роман Ступников.
Обсуждалось поведение трех депутатов: Ступникова, Риммы Скоромороховой и Олега Гордеева. Им вменяли призывы к самороспуску парламента и участие в нашумевших акциях протеста против строительства храма Святой Екатерины.
Заседание прошло спокойно, его итоги устроили все стороны.
Ранее на коллег пожаловались депутаты от партии власти и ЛДПР. Глава комиссии по этике заявляла, что поведение коммунистов будет рассматривать дума в целом, а потом материалы даже грозили передать прокуратуре.
В середине прошлого месяца в Екатеринбурге прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. КПРФ предложила думе самораспуститься, так как народные избранники не смогли принять взвешенное решение на основании мнения большинства горожан. В ответ спикер Игорь Володин предлагал коммунистам показать всем пример и сдать свои мандаты.
Источник превью: Правда.ру
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