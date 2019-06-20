Лидер ЛДПР Владимир Жириновский одобрил решение президента о введении электронных виз для въезда в нашу страну.
Напомним, два дня назад в Кремле подтвердили сообщения о том, что Владимир Путин дал поручение главе кабмина, ФСБ, министрам иностранных дел и внутренних дел заняться вопросом введения с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы. Сейчас данная тема уже прорабатывается.
Жириновский посетовал, что на принятие этого решения ушло много лет. "Как закрыли большевики страну в 1918 году, так только открываем", - отметил он.
Политик добавил, что наша страна очень давно могла бы получать гораздо большие доходы от туризма. Москва на нем уже зарабатывает, необходимо вовлекать в это и другие регионы, сказал он. По мнению депутата Госдумы, привлекательные города для поездок - Владимир, Суздаль и Смоленск.
Источник превью: сайт ЛДПР
Читайте также:
Иностранцы из дружественных государств смогут находиться в России две недели без визы
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".