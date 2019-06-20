Жириновский одобрил решение Путина о введении электронных виз для въезда в РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский одобрил решение президента о введении электронных виз для въезда в нашу страну.



Владимир Путин поручил ввести электронные визы

Напомним, два дня назад в Кремле подтвердили сообщения о том, что Владимир Путин дал поручение главе кабмина, ФСБ, министрам иностранных дел и внутренних дел заняться вопросом введения с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы. Сейчас данная тема уже прорабатывается.

Жириновский посетовал, что на принятие этого решения ушло много лет. "Как закрыли большевики страну в 1918 году, так только открываем", - отметил он.

Политик добавил, что наша страна очень давно могла бы получать гораздо большие доходы от туризма. Москва на нем уже зарабатывает, необходимо вовлекать в это и другие регионы, сказал он. По мнению депутата Госдумы, привлекательные города для поездок - Владимир, Суздаль и Смоленск.

Источник превью: сайт ЛДПР

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