Депутат Госдумы раскритиковал инициативу по изменению критериев нуждаемости

Депутат Госдумы Ярослав Нилов подверг критике идею ряда региональных чиновников лишить государственных пособий тех, кто имеет свободную жилплощадь или участок земли, но не получает с них доход.



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По словам парламентария, в таком случае человека лишают статуса нуждающегося в господдержке, а потом докладывают начальству, что число бедных снижается. Такой подход он назвал неаргументированным.

Нилов выразил уверенность, что все новые решения в очень чувствительной социальной сфере необходимо тщательно продумывать. Он назвал запредельным цинизмом ситуацию, когда нуждающегося человека обзовут ленивым и обвинят в том, что у него нет коммерческой хватки.

Депутат заключил, что все это усиливает социальную напряженность, поскольку борьба с бедностью превращается в борьбу с бедными.

Источник превью: сайт ЛДПР

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