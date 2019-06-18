Депутат Госдумы Ярослав Нилов подверг критике идею ряда региональных чиновников лишить государственных пособий тех, кто имеет свободную жилплощадь или участок земли, но не получает с них доход.
По словам парламентария, в таком случае человека лишают статуса нуждающегося в господдержке, а потом докладывают начальству, что число бедных снижается. Такой подход он назвал неаргументированным.
Нилов выразил уверенность, что все новые решения в очень чувствительной социальной сфере необходимо тщательно продумывать. Он назвал запредельным цинизмом ситуацию, когда нуждающегося человека обзовут ленивым и обвинят в том, что у него нет коммерческой хватки.
Депутат заключил, что все это усиливает социальную напряженность, поскольку борьба с бедностью превращается в борьбу с бедными.
Источник превью: сайт ЛДПР
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