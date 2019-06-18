Песков: Кремль не намерен вмешиваться в конфликт на границе Чечни и Дагестана

В Кремле очень внимательно следят за ситуацией вокруг конфликта из-за знака на границе Чечни и Дагестана, но вмешиваться пока не планируют. Об этом заявил представителям СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Жители Дагестана снесли указатель на границе с Чечней. Туда приехали силовики

В начале этого года власти двух регионов договорились о демаркации границы. Весной стало известно, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе временно приостановлено.

10 июня недалеко от Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская республика - Шелковской район". Это сделали жители Дагестана, которые посчитали, что он установлен на территории их республики.

Глава региона Владимир Васильев заявил, что нарушений со стороны ЧР нет. Он также заверил, что вопрос границы будет решаться обязательно с учетом интересов жителей обоих регионов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя данный инцидент, в свою очередь заявил, что за ним стоят "отдельные люди", а не общество или власти Дагестана. Он напомнил, что информационные знаки нужно обязательно устанавливать по закону, поэтому Чечня их поставила, ничего не нарушая. Шум из этого подняли специально, заключил Кадыров.

Источник превью: Facebook

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