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Новая "горячая точка" возникла между Чечней и Дагестаном

Политика print

Конфликт между Чечнёй и Дагестаном по поводу административных границ этих двух субъектов Российской Федерации продолжает развиваться, а, стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.

Новая "горячая точка" возникла между Чечней и Дагестаном. 403866.jpeg

Речь идет о приграничных территориях двух республик в районе Кизляра. Ранее там появился указатель «Чеченская Республика - Шелковский район». Этот указатель был немедленно демонтирован местными жителями.

Далее пошли слухи о том, что к конфликтному району подтягивается военная техника. А параллельно начался стихийный сход граждан. К месту конфликта выехали представители власти Чечни и силовики, наличие которых «для предотвращения эскалации конфликта» подтвердил глава Чеченской Республики, Рамзан Кадыров.

Дополнительно он сделал довольно резкое публичное заявление, в котором говорится следующее: «Дорогие мои дагестанцы, братья и сестры, не поддавайтесь на провокации. Я брат для дагестанского и для ингушского народа, больше, чем кто-либо, я всегда протягиваю руку помощи и братства, к этому призывал мой отец, наш первый президент. Поэтому говорю, не пишите комментарии, оскорбляющие достоинство человека. Если вы оскорбляете мою кровь, род, мой народ. За языком следите, за пальцами, а то мы пальцы поломаем, язык вырвем. Ни одну провоцирующий комментарий не оставим. Вы меня знаете хорошо».

Спикер Чеченского парламента Магомед Даудов, выехав на место событий вообще заговорил «о трупах» -сообщил телеграм-канал "Финкролик". Осложняется этот конфликт и внутренними проблемами властей в Дагестане, а также некоторым недоверием к ним, местных жителей, а особенно активистов, противящихся изменению административных границ республик.

Как отмечает канал «Мысли - не мысли», «в Кремле почему-то решили, что отдать этот вопрос на откуп местным элитам, только вот во главе Дагестана не «местные», что только усугубляет ситуацию. В Дагестане Васильеву и его правой руке Иванову не доверяют в принципе. На видео прекрасно видно, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов чувствует себя хозяином ситуации и в присутствии руководителя администрации Главы Дагестана и правительства Владимира Иванова отчитывает главу Кизлярского района.

То, что ситуация будет развиваться именно таким образом было еще ясно сразу после того, как чеченские силовики арестовали руководителя отдела Дагестанского бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке Хизри Хизриева. Нельзя также не отметить, что дагестанцы крайне возмущены тем, как себя вели в Кизляре чеченские силовики и как пассивно на все реагировали силы МВД Дагестана».

При этом, власти двух субъектов РФ по вопросу территорий придерживаются диаметрально противоположных позиций. Что касается Республики Дагестан, то там «глава Правительства Артём Здунов и спикер парламента Хизри Шихсаидов ещё 28 марта направили письма в адрес Полпреда РФ в СКФО Александра Матовникова, руководителя Росреестра В. Абрамченко и Спикера парламента Чечни Магомеда Даудова в связи односторонним определением границ.

В письмах было сказано о необходимости отмены постановки на учёт данного земельного участка с целью недопущения нарушения прав и законных интересов РД и его муниципальных образований».

В свою очередь спикер парламента Чеченской республики Магомед Давудов на снос дорожного указателя на границе Дагестана и Чечни заявил, что «своего ни пяди не отдадим» - пишет канал "Росскандал".

Если учесть тот факт, что у Чечни аналогичный, уже многомесячный конфликт с Ингушетией, и там тоже имели место стихийные массовые протестные акции, с побиванием полиции камнями и палками, то речь идет о небывалом росте напряженности на российском Кавказе с девяностых, начала нулевых годов.

Как отметил в своем канале глава холдинга «Правда.ру» Вадим Горшенин, «Если вы глянете на карту Северного Кавказа, то обнаружите, что в центре дуги Грузия, с которой граничат все названные северокавказские республики России.

В ход на уровне председателя чеченского парламента идут фразы "ни пяди родной земли не отдадим". Если военная техника действительно стягивается, то речь может пойти о событиях, равных ингушским, по крайней мере.

Когда президент в начале нулевых создавал федеральные округа для борьбы с децентрализацией страны, то все ожидали, что далее по предложению Владимира Жириновского будут учреждены и губернии для ухода от национально-территориального деления страны, приведшего к распаду СССР. Этого, как знаем, сделано не было. Теперь вот получаем...». При этом, по его мнению, это еще одна часть системных общероссийских проблем и точек недовольства, в число которых входят: «- отсутствие справедливости (дело Голунова);

- отсутствие чувства социальной защищенности и той же справедливости (пенсионная реформа);

- рустующий национализм и ощущение приближения конфедерации;

- начинающиеся мусорные войны, экология и опять же отсутствие справедливости».

Очевидно, что нынешние административные конфликты на Кавказе необходимо решать скорейшим путем, при этом решать максимально бесконфликтно, к удовлетворению всех сторон, иначе недовольство может уйти вглубь и копиться годами до крайне опасного предела. 

А что такое, вырывшееся недовольство на Кавказе - было видно всей стране в девяностые годы. "Лишь бы не было войны" - уже пишут эксперты.

Важно также понимать, что нынешние проблемы с административными границами отдельных субъектов РФ - это не региональные, а вполне федеральные проблемы, к решению которых должна со всем вниманием подойти и федеральная власть.

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Темы чечня граница дагестан рамзан кадыров северный кавказ национальная безопасность
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Новая "горячая точка" возникла между Чечней и Дагестаном
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