Пучков раскритиковал оппозицию за попытку раздуть "дело Голунова"

Российский писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков, широко известный под псевдонимом Гоблин, осудил активистов, планирующих выйти 12 июня на несанкционированные митинги. Он уверен, что они "поражены шизофренией". Пучков заявил, что оппозиция пытается устроить акцию в защиту всех невинно осужденных.
О возможном марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова ранее заявила инициативная группа журналистов и общественных деятелей. Многие встали на защиту задержанного публициста.
После прекращения дела в отношении Голунова активисты не отказались проводить митинг. Наоборот, оппозиция и примкнувшие к ней сторонники блогера Алексея Навального начали призывать "переформатировать" акцию в поддержку журналиста в защиту всех якобы невинно осужденных.
"Дело против Ивана Голунова прекратили. Но это не значит, что Марш в защиту Голунова надо отменять. Его надо ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ", — написала в своем блоге на сайте "Эхо Москвы" журналист Зоя Светова.
Такую позицию либералов ранее прогнозировали журналисты Федерального агентства новостей (ФАН). В их материалах появлялась информация, что оппозиция устроит протестные акции при любом исходе "дела Голунова".
Публицист и политолог Анатолий Вассерман заявил, что либералы постараются "показать, что "власть плохая". Он подчеркнул, что сам бы не рискнул участвовать в подобной авантюре.
С ним полностью согласился общественный и политический деятель Николай Стариков. По его словам, активисты стараются создать напряженность не только в информационном поле, но и в конкретной точке её проведения. Он пояснил, что в День России нельзя исключать провокаций и беспорядков.
Видеоблогер Дмитрий Пучков напомнил о том, как закончились подобные акции протеста ранее.
"Как-то странно все это выглядит: отстаивать законность с помощью незаконных методов. Ну и подобное мы уже видели в прошлом или позапрошлом году, когда дети, руководимые Навальным, ломились на Тверскую через палатки реконструкторов, и просто чудом там ничего не произошло. Вообще, задача всех таких митингов ровно одна: добиться, чтобы пролилась кровь, чтобы потом с этими жертвами носиться", — сказал он.
По словам Пучкова, несанкционированное мероприятие больше напоминает организацию классического государственного переворота. Он также обратил внимание, что активисты намеренно устраивают акцию 12, а не 16 июня, как предлагает мэрия, "чтобы были невинные жертвы в обязательном порядке, желательно дети".
Накануне уголовное дело Ивана Голунова по статьям 30 и 228.1 УК РФ было прекращено из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Решение принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.
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