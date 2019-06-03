Матвиенко: Мне никогда не делали скидок на то, что я женщина

Председателю Совфеда Валентине Матвиенко за всю ее политическую деятельность никогда не делали поблажек из-за того, что она женщина. Об этом он заявила в понедельник журналистам.



Валентина Матвиенко: самая влиятельная женщина-политик России

Спикер отметила, что всегда работала наравне с мужчинами, и с нее спрашивали так же. Матвиенко констатировала, что сейчас для самореализации женщин есть все условия, государство их поддерживает.

В интервью "Аргументам и фактам" Матвиенко также добавила, что очень долгое время женщинам во власть путь был закрыт, но сейчас ситуация меняется, и представительниц слабого пола на высоких постах становится больше.

По ее словам, при принятии решений от обоих полов требуются одинаковые качества - твердость, решимость.

Однако, добавила председатель верхней палаты парламента, главной целью женщины все равно должно быть создание семьи и рождение детей, а государство обязано им помогать в соединении всех стремлений.

Год назад Госдуме назвали сроки преодоления гендерного неравенства в нашей стране. Глава комитета по вопросам семьи Оксана Пушкина заявила, что на это уйдет 170 лет.

Фото превью: сайт Совета Федерации

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