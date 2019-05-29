Матвиенко пошутила о своем уходе с поста спикера СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с бывшим сенатором Дмитрием Мезенцевым пошутила о своем уходе с должности.



Валентина Матвиенко: самая влиятельная женщина-политик России

Сегодня Совфед прекратил полномочия сенатора от Сахалина Мезенцева, который теперь будет послом РФ в Белоруссии. В своей прощальной речи он поблагодарил коллег за совместную работу и отметил, что спикер умеет сплотить разных людей и что сенаторы становятся сильнее и мудрее, когда у них такой лидер.

В ответ Матвиенко, смеясь, ответила: "Дмитрий Федорович, меня не провожают. Ваша речь снова породит слухи, что со мной прощаются".

Ранее в газете "Коммерсант" появился материал о том, что Матвиенко может покинуть свой пост и стать главой Пенсионного фонда. Авторов этого материала уволили, в знак солидарности с ними издание покинул весь отдел политики.

Матвиенко заявила, что никакого отношения к увольнению журналистов не имеет. "Никому не звонила, не давила… Это не мой стиль", — сказала она СМИ. Спикер отметила, что так ведут себя истеричные люди, к которым она не относится.

Фото превью: сайт Совета Федерации

Читайте также:

Матвиенко опровергла отношение к увольнениям в "Коммерсанте"