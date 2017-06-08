Госдумой принят в третьем чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов.
Как написано в официальном комментарии на сайте законодательного органа:
Необходимость принятия такого закона, как пояснили в думском Комитете по охране здоровья, обусловлена большим числом обращений от общественных организаций и частных лиц с просьбой ограничить потребление, рекламу и продажу электронных курительных изделий, так как данная продукция продается несовершеннолетним и потребляется школьниками, в том числе внутри школы.
К слову, термин "электронное курительное изделие" обозначает и устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, и устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счет нагревания табака.
Одновременно предложено ввести административную ответственность за нарушение вводимых ограничений.
К слову, напомним, что проект закона появился еще в 2017 году. Вот что тогда рассказывала "Правда.Ру".
Поправки в закон "о курении" поддержали в правительстве России. Самое важное изменение в том, что теперь все, кто "любит дым", будут в равных условиях. То есть парить вейпом или кальяном там, где запрещено курение "классических" сигарет, тоже будет нельзя.
В законопроекте предусмотрены такие понятия, как "курительный камень", "курительный сироп" и "курительная смесь". Первое в миру называется наполнителем для кальяна, последнее — вейпом. Все они в законе прописаны как бестабачные курительные изделия, сообщает "Лайф".
Проект изменений в правительстве одобрили с оговорками. В частности, как цитирует официальный отзыв правительства СМИ, "подход, реализованный для определения понятий "бестабачная курительная смесь", "курительный сироп", "курительный камень" и характеризующий указанные изделия как безникотиновые, препятствует распространению положений законопроекта на курительные смеси, сиропы и камни, содержащие никотин".
Согласно последнему опросу, проведенному среди россиян, все меньше граждан нашей страны курят. Сейчас эту вредную привычку имеют только 30,9%, тогда как в 2009 году курильщики составляли 39,4% населения. Сейчас Минздрав разрабатывает новую антитабачную концепцию, которая будет направлена на дальнейшую борьбу с курением. В частности, планируется "обезличить" пачки сигарет, сделав одинаковую для всех упаковку, продолжать повышать акцизы на табачную продукцию, а также противодействовать распространению новых видов курительных изделий.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.