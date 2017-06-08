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В России ужесточается антитабачное законодательство

Политика » Власть » Парламент

Госдумой принят в третьем чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов.

Как написано в официальном комментарии на сайте законодательного органа:

  • закон вводит определение таких понятий, как "электронное курительное изделие" и "кальян";
  • устанавливает ограничения их использования на отдельных территориях, в помещениях и на объектах;
  • предъявляет требования к демонстрации электронных курительных изделий в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых;
  • вводит ограничение торговли, в том числе запрет продажи несовершеннолетним и запрет вовлечения детей в процесс потребления указанных изделий.

Необходимость принятия такого закона, как пояснили в думском Комитете по охране здоровья, обусловлена большим числом обращений от общественных организаций и частных лиц с просьбой ограничить потребление, рекламу и продажу электронных курительных изделий, так как данная продукция продается несовершеннолетним и потребляется школьниками, в том числе внутри школы.

К слову, термин "электронное курительное изделие" обозначает и устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, и устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счет нагревания табака.

Одновременно предложено ввести административную ответственность за нарушение вводимых ограничений.

К слову, напомним, что проект закона появился еще в 2017 году. Вот что тогда рассказывала "Правда.Ру".

Курильщиков и любителей кальяна уравняют в России

Поправки в закон "о курении" поддержали в правительстве России. Самое важное изменение в том, что теперь все, кто "любит дым", будут в равных условиях. То есть парить вейпом или кальяном там, где запрещено курение "классических" сигарет, тоже будет нельзя.

В законопроекте предусмотрены такие понятия, как "курительный камень", "курительный сироп" и "курительная смесь". Первое в миру называется наполнителем для кальяна, последнее — вейпом. Все они в законе прописаны как бестабачные курительные изделия, сообщает "Лайф".

Проект изменений в правительстве одобрили с оговорками. В частности, как цитирует официальный отзыв правительства СМИ, "подход, реализованный для определения понятий "бестабачная курительная смесь", "курительный сироп", "курительный камень" и характеризующий указанные изделия как безникотиновые, препятствует распространению положений законопроекта на курительные смеси, сиропы и камни, содержащие никотин".

Согласно последнему опросу, проведенному среди россиян, все меньше граждан нашей страны курят. Сейчас эту вредную привычку имеют только 30,9%, тогда как в 2009 году курильщики составляли 39,4% населения. Сейчас Минздрав разрабатывает новую антитабачную концепцию, которая будет направлена на дальнейшую борьбу с курением. В частности, планируется "обезличить" пачки сигарет, сделав одинаковую для всех упаковку, продолжать повышать акцизы на табачную продукцию, а также противодействовать распространению новых видов курительных изделий.

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