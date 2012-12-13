Министрам и премьеру могут запретить иметь счета в зарубежных банках

В Основной закон России предлагают внести поправку, которая запретит председателю правительства и членам кабинета министров иметь счета в зарубежных банках. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Павел Крашенинников.

"Председателю правительства, заместителю председателя правительства, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ", - говорится в предлагаемой поправке.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Николай Азаров в 2012 году вновь занял пост премьер-министра Украины

Верховная Рада Украины проголосовала за Николая Азарова, вновь утвердив его на пост премьер-министра страны, который он покинул в начале месяца.

Свои голоса отдали 252 депутата.

Напомним, что 3 декабря 2012 года Азаров обратился к президенту Януковичу с прошением об отставке. Свое решение премьер аргументировал тем фактом, что он был избран народным депутатом Украины на парламентских выборах 28 октября.

Виктор Янукович подписал прошение. Следствием этого было и расформирование кабинета министров, которые должны были доработать в прежнем составе только до конца года.

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9 декабря президент Украины решил предложить вновь кандидатуру Азарова на пост премьер-министра. Этот выбор поддержала правящая Партия регионов, Компартия, а также некоторые внефракционные депутаты. Против кандидатуры Азарова выступили "Батькивщина", "Удар" Виталия Кличко и "Свобода".

Стоит отметить, что Рада нового созыва собралась еще в среду. На повестке дня стоял вопрос об избрании спикера Верховной Рады и премьер-министра Украины. Однако устроенная депутатами неразбериха вынудила отложить обсуждение этих вопросов на четверг.

Напомним, что незадолго до объявления Азарова премьер-министром пост спикера Рады достался Николаю Рыбаку — первому заместителю председателя Партии регионов. За его кандидатуру проголосовали 250 депутатов.