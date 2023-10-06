Реальны ли призраки и почему люди в них верят

11:27 Your browser does not support the audio element. Непознанное

Если вы верите в призраков, вы не одиноки. Разные культуры во всем мире исповедуют убеждение в существовании духов, покинувших этот мир, и проживающих в иной реальности. Неоспоримо, что призраки занимают одно из самых широко распространенных мест среди паранормальных явлений, привлекая миллионы людей. И это вовсе не просто веселье. Опрос, проведенный Ipsos в 2019 году, показал, что 46% американцев утверждают, что настоятельно верят в присутствие призраков (в то время как 7% респондентов выразили веру в вампиров).

Фото: openverse

"Одной из распространенных причин может быть явление парейдолии, склонности нашего мозга выявлять закономерности, особенно в человеческих лицах и образах, среди неопределенных стимулов. Один из частых примеров — это, когда мы видим лица или фигуры в облаках, или когда случайные формы и тени в темной комнате кажутся призраками", — объясняет Стивен Хапп, клинический психолог и профессор Университета Южного Иллинойса в Эдвардсвилле.

Однако идея о том, что души умерших остаются среди нас в некоем духовном виде, очень древняя и пронизывает многочисленные рассказы, начиная от Библии и заканчивая "Макбетом". Отсюда даже произошел фольклорный жанр историй о призраках. Вера в призраков составляет лишь часть более обширной системы связанных с паранормальными явлениями убеждений, которая включает в себя близкую к смерти опыты, послесмертную жизнь и общение с духами. Это вера, которая приносит утешение многим — кто не хотел бы верить, что ушедшие, но дорогие нам люди всегда следят за нами и сопровождают в трудные моменты?

В течение многих столетий люди пытались (или утверждали, что могли) вступать в контакт с духами. В викторианской Англии, например, это было модно среди высшего общества проводить сеансы в своих домах после чаепития с друзьями. В университетах престижных учебных заведений, включая Кембридж и Оксфорд, формировались клубы охотников за призраками, которые занимались поисками доказательств существования призраков. В 1882 году была создана самая известная из них — Общество психических исследований. Женщина по имени Элеонора Сиджвик была членом, а позже президентом этой группы и могла считаться первой женщиной, охотившейся за призраками. В конце 1800-х годов в США многие ясновидцы утверждали, что могут общаться с умершими, но скептически настроенные исследователи, такие как Гарри Гудини, разоблачали их как мошенничество.

Одна из трудностей в научной оценке призраков заключается в том, что призракам приписывают удивительно широкий спектр явлений. Это включает в себя закрывающиеся двери, пропажу ключей, ощущение холодного места в комнате и встречи с умершими родственниками.

Когда социологи Деннис и Мишель Васкул проводили интервью с людьми, которые пережили призраков, для своей книги "Встречи с призраками: призраки повседневной жизни" (Temple University Press, 2016), они обнаружили, что многие из участников были неуверенными, встретили ли они призрака, и остались неопределенными по поводу возможности таких явлений, потому что не видели ничего, что соответствовало бы классическому представлению о "призраке".

"Многие из наших респондентов были просто убеждены, что они пережили что-то сверхъестественное — нечто необъяснимое, экстраординарное, загадочное или устрашающее", — Деннис и Мишель Васкул.

Следовательно, многие, утверждающие, что они пережили призраков, не обязательно видели то, что большинство людей бы охарактеризовали как "классический призрак", и их опыт мог сильно различаться, но одно оставалось общим — это было нечто, что трудно было объяснить.

"Существует множество явлений, неправильно интерпретируемых как призраки, которые влияют на их проявление. Например, сонный паралич может вызвать ощущение, будто человек видел призрака, демона или инопланетянина", — говорит Хапп.

Личный опыт — это одно, а научные доказательства — совсем другое. Часть сложностей в исследовании призраков заключается в том, что нет общепринятого определения призрака. Некоторые считают, что это души умерших, потерявшиеся на пути в потусторонний мир, в то время как другие утверждают, что призраки — это телепатические сущности, проецируемые из нашего сознания в реальность. Третьи предлагают разные спецификации для разных типов призраков, таких как полтергейсты, остаточные призраки, разумные духи и призраки-тени. Фактически, существует столько видов призраков, сколько у вас воображения.

Представления о призраках могут быть противоречивыми. Например, призраки могут быть как материальными, так и нет. Они могут проходить сквозь твердые предметы без всяких проблем, или же они могут взаимодействовать с окружающей средой, закрывать двери и двигать предметы. Логически, это противоречие. Если призраки — это души умерших, то почему они появляются в одежде и с неодушевленными предметами, такими как шляпы, трости и платья? Плюс, существует множество отчетов о призрачных поездах, автомобилях и целых командах.

Если призраки — это души тех, чьи смерти остались без мести, то почему до сих пор существует нераскрываемые убийства? Поскольку говорят, что призраки общаются с медиумами и должны иметь способность идентифицировать своих убийц перед правоохранительными органами. Вопросы остаются без ответа и генерируют множество логических противоречий.

Охотники за призраками используют разнообразные и довольно необычные методы для выявления духов, включая экстрасенсов. Почти все они называют себя учеными и часто используют высокотехнологичное научное оборудование, такое как счетчики Гейгера, детекторы электромагнитных полей (ЭМП), детекторы ионов, инфракрасные камеры и чувствительные микрофоны. Однако ни одно из этих устройств никогда не обнаружило призраков.

"Если кто-то предлагает вам устройство, которое, как он утверждает, поможет вам обнаружить призрака, вероятно, он просто пытается выжать из вас деньги во время организованного тура по призрачным местам", — отмечает Хапп.

Почему люди верят в приведений?

Большинство людей, предержащих веру в существование призраков, делают это, опираясь на собственный опыт. Многие выросли в семьях, где наличие дружелюбных духов считалось нечем-то необычным, или пережили некоторые нервные моменты во время экскурсии по местам, связанным с явлениями сверхъестественного. Вера в духовный мир может также удовлетворять более глубокие психологические потребности.

"В этой вселенной еще много неизвестного, и приятно заполнять эти пробелы объяснениями. Зачастую сверхъестественные толкования звучат категорично, даже если фактических подтверждений нет, что создает иллюзию реальности", — отметил Хапп.

Например, некоторые утверждают, что научное обоснование реальности призраков можно найти даже в такой точной науке, как современная физика. Широко распространено мнение, что Альберт Эйнштейн предоставил научные основания для призраков, исходя из Первого закона термодинамики: если энергия не создается и не уничтожается, а только меняет форму, то что происходит с энергией нашего тела после смерти? Может ли она каким-то образом проявиться в виде призрака?

Это может выглядеть разумным, пока не приступить к глубокому изучению физики. Ответ довольно прост и не загадочен. После смерти энергия из тела человека переходит в окружающую среду — ту же среду, в которую идет энергия всех организмов после смерти. Она выделяется в виде тепла, а тело переходит к животным, питающимся им (диким животным, если оно не похоронено, или червям и бактериям, если оно похоронено), а также к растениям, поглощающим его. Нет никакой телесной "энергии", которую можно было бы обнаружить с помощью распространенных приборов для обнаружения призраков.

Большинство людей придерживается веры в призраков исходя из личного опыта. Однако научные аргументы в пользу призраков всегда терпят неудачу. Хотя любители охоты за привидениями предпочитают считать себя на переднем крае исследований в этой области, на самом деле они занимаются тем, что фольклористы называют показухой или созданием легенды. В основе этого лежит форма игры, в которой люди "играют" в легенду, часто с участием призраков и сверхъестественных элементов.

"Охотники за привидениями часто относятся к своим поискам серьезно и смело противостоят сверхъестественным существам, осмеливаются бросить им вызов. Однако все это происходит в театральной форме, после чего они возвращаются в безопасное место… Цель этих занятий — не просто развлечение, а искренние попытки проверить и установить границы "реального" мира", — отмечает Фольклорист Билл Эллис в своей книге "Чужие, призраки и культы: легенды, которыми мы живем".

Если призраки являются реальными и представляют собой некий до сих пор неизведанный вид энергии или сущности, то их существование (как и любые другие научные открытия) будет обнаружено и подтверждено учеными путем контролируемых экспериментов, а не охотниками за привидениями, блуждающими в выходные по предположительно заброшенным домам с призраками в темное время суток с камерами и фонариками

В конце концов (и независимо от огромного количества неоднозначных фотографий, звуков и видео) доказательства существования призраков в настоящее время не более убедительны, чем сто лет назад. Существует две возможные причины, почему охотникам за привидениями не удалось найти весомых доказательств. Во-первых, призраков может и не существовать, а все сообщения о них могут быть объяснены психологией, неправильными представлениями, ошибками и мистификациями. Во-вторых, призраки могут существовать, но охотники за привидениями могут не обладать научными инструментами или способностями для поиска существенных доказательств.

В конечном итоге охота за привидениями заключается вовсе не в доказательствах (иначе они были бы найдены уже давно). Это скорее возможность весело провести время с друзьями и членами семьи, рассказывая и слушая истории, и получить удовольствие от того, что можно притвориться исследователями неизведанного. В конце концов, все мы любим хорошие истории о призраках.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ПРИВИДЕНИЯ?