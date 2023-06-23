В Польше в ночь на пятницу, 23 июня, местные жители заметили в небе светящийся объект. Кадры с ним появились на платформе YouTube.
"Что это? Быстро летит с юга на север", — сказал автор ролика.
Астроном Кароль Войтицкий в своём Facebook*-аккаунте допустил, что местные жители увидели куски искусственного спутника.
Автор страницы "О космосе и космонавтике" Адам Хурцевич в соцсетях заявил, что на видео продемонстрирован сход с орбиты второй ступени ракеты Chang Zheng 2D КНР.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.