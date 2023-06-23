В небе над Польшей зафиксировали загадочный светящийся объект

0:42 Your browser does not support the audio element. Непознанное

В Польше в ночь на пятницу, 23 июня, местные жители заметили в небе светящийся объект. Кадры с ним появились на платформе YouTube.

"Что это? Быстро летит с юга на север", — сказал автор ролика.

Астроном Кароль Войтицкий в своём Facebook*-аккаунте допустил, что местные жители увидели куски искусственного спутника.

Автор страницы "О космосе и космонавтике" Адам Хурцевич в соцсетях заявил, что на видео продемонстрирован сход с орбиты второй ступени ракеты Chang Zheng 2D КНР.

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