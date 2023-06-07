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Блогер Логан Пол заявил, что у него есть "самое убедительное видео с НЛО за всю историю"

1:48
Непознанное

Популярный блогер Логан Пол вызвал шум в Сети, подтвердив слух о наличии у него видео с НЛО, снятое в 1995 году. Он заявляет, что это "самое убедительное видео с НЛО за всю историю".

Блогер Логан Пол заявил, что у него есть "самое убедительное видео с НЛО за всю историю"
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Ранее создатель документального фильма Джеймс Фокс заявил на шоу Джо Рогана, что пытался приобрести эту запись с НЛО у жителя Невады по имени Чак Кларк, предложив за неё солидную сумму в 100 тыс. долларов. В своём последнем выпуске подкаста Impaulsive Пол решил прояснить ситуацию.

По его словам, он также посмотрел это видео, но не смог купить его у Кларка. Тем не менее блогер всё же смог заполучить запись.

"Я хитрый человек", — пошутил Логан во время подкаста.

Он признался, что тайно снимал экран с помощью скрытой камеры, когда ему показывали видео.

Логан Пол оправдывает свои действия, утверждая, что сама оригинальная запись не принадлежала Кларку по праву. Блогер осудил Кларка за то, что тот, по его мнению, сделал медвежью услугу человечеству, утаив такую ценную информацию.

Хотя Логан Пол пока не решается опубликовать видео, он выразил желание поделиться им с Бобом Лазаром. Он известен своими утверждениями о том, что якобы занимался инженерными разработками находок НЛО для правительства США в 1980-х годах.

Пол по-прежнему надеется на подлинность записи, ссылаясь на движения инопланетного корабля на видео. Он отметил, что некоторые аспекты, наблюдаемые им в поведении НЛО, было бы невозможно воссоздать с помощью технологий визуальных эффектов того времени.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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