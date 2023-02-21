НЛО и землетрясения: 2023 год начался неспокойно для землян

Участились случаи появления неопознанных летающих объектов над разными странами мира. Планету тревожат мощнейшие землетрясения, извергаются вулканы, меняется уровень морей… Что это? Кульминация перед затишьем или прелюдия к чему-то более грозному и опасному?

Загадочные гости

Начиналось всё весьма невинно.

4 февраля 2023 года американские военно-воздушные силы в целях безопасности сбили над штатом Южная Каролина неопознанный летающий объект, напоминавший воздушный шар. 27-метровый в обхвате аппарат был замечен над США 2 февраля на высоте более 18 км и за несколько суток пересёк почти всю территорию страны. Что интересно, засекли его над штатом Монтана, где располагаются стратегически важные шахты с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Вся загадочность, правда, немедленно рассеялась, когда в непонятном творении Китай признал свой метеозонд, потерявший управление и случайно залетевший на территорию Штатов. Тем не менее, правительство США отнеслось с подозрением к запуску шара, считая вероятным его шпионское предназначение.

В самой этой истории не было бы ничего необычного, если бы спустя несколько дней — с 10 на 11 февраля — у берегов Аляски не сбили второй неопознанный летающий объект. Затем — 12 февраля — ещё один: над Юконом в Канаде. И после этого — четвёртый: на границе с Канадой близ озера Гурон. И на этот раз в "авторских правах" на загадочную собственность ни одно из государств мира не призналось.

Сами американцы не стремятся делать поспешных выводов. Отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли неопознанные сбитые объекты иметь внеземное происхождение, глава NORAD, Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (общего у США и Канады), Глен ван Хёрк сообщил:

"Я дам возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это. Я ничего не исключаю на текущий момент".

Господин ван Хёрк отметил, что последовавшие за китайским метеозондом "гости" уже не напоминали воздушные шары, поэтому уместнее называть их "объектами".

Второй НЛО был размером с небольшой автомобиль, летел на скорости 30-65 км/ч, не маневрировал и по поведению напоминал беспилотник.

Третий описывался как цилиндрический.

Четвёртый вообще был восьмиугольным, со свисающими с краёв непонятными нитями.

В Пентагоне заявили, что последний аппарат также пролетал около военных объектов США. При этом, время его визита таинственным образом совпало со сбоями в работе наземных радаров.

Все три объекта были достаточно небольшими по сравнению с китайским шаром, из-за чего их было сложно засечь радарами. Находясь в воздушном пространстве, НЛО угрожали безопасности гражданских самолётов. Военные пока не смогли объяснить, за счёт чего двигались эти аппараты, хотя отмечается, что все три НЛО были похожи по размеру и двигались на схожих скоростях.

Обломки сбитых аппаратов разыскиваются. Первые обнаруженные детали от сбитого китайского воздушного шара уже доставлены на анализ. Возможно, изучение останков остальных трёх объектов что-то прояснит.

Можно было бы посчитать данную историю загадочной провокацией (например, как предполагают некоторые, для повышения финансирования американских военно-воздушных сил). Или предположить, что после инцидента с китайским шаром американцы просто стали досконально прочёсывать всё своё воздушное пространство и поэтому начали засекать НЛО чаще, чем прежде. Но в тот же день, когда над Америкой сбили четвёртый неопознанный летающий объект, ещё один НЛО нежданно наведался в воздушное пространство над портом Циндао на территории Китая. Правительство восточной страны объявило о готовности сбить объект. Местных рыбаков призвали к осторожности и попросили отправить в официальные органы фотосъёмки в случае обнаружения обломков сбитого залётного гостя.

А уже 14 февраля на границе Китая с Россией жители города Цицикар увидели в небе цепочки из движущихся сияющих шаров, которые поочерёдно вспыхивали и затухали. Явление продлилось несколько секунд, после чего шары исчезли. Версии с запуском спутников и военных ракет, так же как и версии о метеорологических явлениях эксперты отвергают. Инцидент пока расследуется.

Заглянули загадочные гости и в Южную Америку. В те же дни, когда странные события происходили в США и Китае, жители Уругвая и Аргентины наблюдали в небе низко летящие мигающие красные огни. Спустя несколько дней явление повторилось. Феномен также остался без объяснения, за расследование инцидента официально взялись ВВС Уругвая.

Часть загадочных явлений выпала и на долю России. Пока над Америкой фланировал загадочный китайский метеозонд, 1 февраля неопознанный летающий объект был замечен неподалёку от Москвы, над Липецкой областью. Странный НЛО заметил пилот самолёта Ту-154 ФСБ России во время полёта и описал его как красные мерцающие огни, которые находились на одном уровне с самолётом. Пилот немедленно передал данные в органы ПВО, но те не подтвердили информацию. Эксперты предполагают, что пилот наблюдал обычный бытовой дрон: такая техника не отображается на самолётных радарах. А 12 февраля уже непосредственно над Москвой в районе Ходынского поля горожане наблюдали яркую вспышку желтоватого света и белые световые столбы в небе. Пока обе аномалии также остаются без внятного объяснения.

Ещё один неопознанный летающий объект — светящийся шар — обнаружили в небе над Киевом 14 февраля. Схожие объекты, по сообщениям ВВС Украины, были замечены над Днепропетровской областью. Происхождение таинственных гостей, так же как и всех их вышеупомянутых "собратьев", остаётся загадкой.

Дрожь земли

Пока в небесах над планетой творится что-то непонятное, на земле дела обстоят ещё печальнее. 6 февраля два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 баллов произошли на территории Турции и Сирии. По данным на 15 февраля, в Турции погибли свыше 35 400 человек и более 105 500 получили ранения. В Сирии погибли более 8 500 человек и десятки тысяч пострадали. Одновременно подземные толчки разной силы ощущались и в других регионах планеты: в России, Грузии, Израиле, Ираке, Ливане, на Кипре и даже в Гренландии.

Беспрецедентное потрясение привело к крупномасштабной катастрофе. В результате землетрясения литосферные плиты на территории Турции сильно сдвинулись относительно друг друга. Были разрушены 6444 здания. Уровень суши в государстве опустился на 5-6 м, поставив страну под угрозу разрушения речных плотин и наводнений. В месте разлома образовалась трещина глубиной около 30 м и шириной 200 м. При этом даже после окончания катаклизма плиты продолжили смещаться. И неудивительно: сейсмическая энергия, которая высвободилась в результате землетрясения, была равна по мощи взрыву 300 средних атомных бомб!

Интересно, что перед землетрясением жители Турции наблюдали странное свечение над землёй.

Учёные предполагают, что инцидент можно объяснить явлением триболюминесценции, при котором в результате движения литосферных плит и трения горных пород в результате различных процессов в воздухе возникают электрические заряды. Но пока необъяснимым остаётся странное последствие катастрофического землетрясения: в почве на севере Сирии были обнаружены непонятные отверстия, напоминающие глубокие лунки от падающих снарядов.

Свидетелями ещё одного необычного природного явления после землетрясения стали жители Стамбула: в этой области Мраморное море отступило от побережья на 15-20 м, обнажив скалы. Правда, учёные заверили свидетелей, что бояться нечего: явление было вызвано перепадом давления и никак не было связано со сдвигами земной коры.

Повышенная сейсмическая активность после турецкого землетрясения наблюдалась и в других уголках планеты. Произошли извержения вулканов в Индонезии и Японии.

Отвечая на вопрос, какой регион может пострадать от землетрясений следующим, специалисты Института космических исследований РАН советуют взглянуть на мировую карту сейсмической активности, где отображены самые "взрывоопасные" места на Земле.

В России под угрозой серьёзных сотрясений находятся

Камчатка,

Курилы,

Сахалин,

Бурятия,

Тува,

Алтай.

Впрочем, на Дальнем Востоке к катастрофическим потрясениям "всегда готовы": например, в Петропавловске-Камчатском старые здания укреплены специальными каркасами, а новые строятся с учётом повышенной сейсмоопасности.

Что касается Евразии в целом, то под ударом оказываются Япония, Иран, Пакистан, Турция, Италия и Греция. В Северной и Южной Америке сейсмически опасна вся территория западного побережья: там турецкое землетрясение вызвало новую волну беспокойства по поводу калифорнийского разлома Сан-Андреас, где движение литосферных плит уже дважды вызывало серьёзные катастрофы.

Специалисты Крымской астрофизической обсерватории опасаются, что турецкое землетрясение способно изменить поведение всей Евразийской литосферной плиты, её скорости и направления сдвига. Это может иметь последствия и для сейсмологической обстановки в Крыму.

В то же время сама Турция может пока не опасаться новой катастрофы.

"…В одном и том же месте сильные землетрясения происходят после значительного перерыва. Если сейчас в Турции всё успокоится, то следующее такое событие будет как минимум лет через 20", — сообщил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец и отметил, что сейсмическая активность в Турции, действительно, постепенно затухает.

***

Испокон веков мы считаем себя хозяевами планеты. Только вот "царь природы" почему-то по-прежнему оказывается беспомощным перед разрушительными планетарными катаклизмами и не может объяснить многие явления, встречающиеся ему на пути. Возвращаясь к теме неопознанных летающих объектов, в одних Соединённых Штатах только за 2022 год из 510 небесных феноменов 171 остался без научного объяснения.

В мире остаётся много вещей, которые мы не можем контролировать и всё-таки продолжаем использовать Землю в своё удовольствие, словно имеем безграничную власть над всеми глобальными процессами. Может быть, "венцу эволюции" пора начать более бережно относиться к своей планете, пока на ней ещё осталось то, что можно (и нужно) ценить?

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