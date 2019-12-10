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Генетики: койсанская раса - самая древняя на Земле

Непознанное » Прошлое

Ученые провели многочисленные исследования и теперь могут поведать о самых древних народах на Земле.

По мнению ученых, представители койсанской расы - охотники-бушмены - являются самым древним народом на планете. Эта раса старше греческой или китайской. В истории человечества она не прославилась своими достижениями.

Генетики выяснили, что эта раса отделилась от человечества примерно 100 тысяч лет назад и стала развиваться самостоятельно. Потомки этой расы в наше время населяют просторы Африки. Они живут так же, как и много веков назад.

Рост представителей этой расы не более 150 сантиметров.

Также ученые выяснили, что  из-за смешения сейчас их трудно считать чистокровными представителями древнейшей расы. Они живут в гармонии с природой, прекрасно ориентируются в окружающем растительном и животном мире. Тем, как живет остальная часть человечества, они не интересуются.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние славяне - народ из голодного леса.

 

 

Темы африка бушмены прошлое история древние народы
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