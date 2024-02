Без меха и страз: стилист рассказала, как выгодно купить трендовый пуховик

Практикующий стилист и дизайнер одежды Ольга Теплякова дает рекомендации о том, как выбрать стильный и практичный зимний пуховик, который прослужит не один сезон и не оставит дыру в кошельке. Эксперт подчеркивает, что пуховики являются наиболее практичным выбором, и советует обратить внимание на несколько критериев при покупке.

Фото: Unsplash by Genessa Panainte is licensed under public domain