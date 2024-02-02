Без меха и страз: стилист рассказала, как выгодно купить трендовый пуховик

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Стилист Теплякова поделилась секретами удачной покупки зимнего пуховика

Красота

Практикующий стилист и дизайнер одежды Ольга Теплякова дает рекомендации о том, как выбрать стильный и практичный зимний пуховик, который прослужит не один сезон и не оставит дыру в кошельке. Эксперт подчеркивает, что пуховики являются наиболее практичным выбором, и советует обратить внимание на несколько критериев при покупке.

Стилист Теплякова поделилась секретами удачной покупки зимнего пуховика
Фото: Unsplash by Genessa Panainte is licensed under public domain

Теплякова рекомендует выбирать пуховики с искусственным наполнителем, также называемыми куртками, поскольку они удобны в уходе и не требуют химчистки. Она также советует выбирать естественные цвета, такие как черный, коричневый, чернильный, глубокий зеленый, для легкости сочетания с другой одеждой. Об этом сообщает сайт aif.ru.

Для универсальности и комфорта эксперт предлагает выбирать свободный крой пуховика, обеспечивающий достаточное пространство для дополнительных слоев одежды. Она также отмечает важность минималистичной фурнитуры, застежек на замок-молнию и липучек для комфортного использования. Теплякова рекомендует избегать лишних элементов декора, таких как нашивки и стразы, предпочитая чистоту дизайна.

Стилист подчеркивает, что время зимних распродаж близится к концу, но покупателям еще есть возможность воспользоваться выгодными предложениями на маркетплейсах или в офлайн-магазинах, особенно у крупных брендов, где скидки могут быть значительными.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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