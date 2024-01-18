Актеру Анатолию Руденко может грозить тюремный срок до трех лет после того, как его задержали с наркотиками

Shot: актеру Руденко грозит до трех лет тюрьмы после задержания с наркотиками

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Актеру Анатолию Руденко, известному по фильмам "Триггер" и "Каменская", грозит до трех лет тюрьмы после его задержания с наркотиками. Информацию о подробностях ареста сообщает Life. Согласно источнику, после задержания актер проявлял расслабленность и улыбался. Семья звезды сериала "Триггер" на данный момент не общалась с ним.

Фото: https://versiya.info/uploads/posts/2019-11/1573124134_policejskij.jpg

На данный момент против актера может быть возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ — "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств". Однако статья может быть изменена на более серьезную, если будет установлено его участие в подобных преступлениях ранее. В этом случае актеру грозит до 10 лет тюрьмы.

Руденко был задержан в центре Москвы 17 января с 0,57 грамма мефедрона. Пакет с наркотиками он спрятал в трусы и закрепил на скотче. Находясь в полицейском участке, он продолжает утверждать, что обнаружил пакет с белым веществом во время прогулки с собакой, предположил, что это яд для животных, и положил его в свою куртку.