3 крема для увлажнения, подходящих для всех типов кожи

3 увлажняющих крема для всех типов кожи

1:22 Your browser does not support the audio element. Красота

Увлажнение необходимо для всех типов кожи: проблемной, комбинированной, нормальной и сухой. Дневной крем для лица становится неотъемлемой базой ухода. Выбор идеального средства может быть сложным, поэтому мы подобрали три летних фаворита.

Фото: https://pictusgoods.com/products/geranium-orange-blossom-face-cream

Увлажняющий крем для лица Krygina Cosmetics: Запущенный этим летом, увлажняющий крем от Елены Крыгиной стал завершающим элементом уходовой линии, включающей мицеллярную воду и два тоника. Крем, помимо нежно-розового оттенка, отличается быстрым впитыванием, отсутствием липкости и поддержанием сияния кожи. Он станет незаменимым активом в близкой осени.

Крем для лица Perfect Cream, 3Lab: Этот универсальный крем решает несколько задач одновременно. Помимо увлажнения, он борется с признаками старения, придает упругость и уплотняет кожу. В составе — некислотная форма витамина C, CoQ10 и растительные экстракты, обеспечивающие комплексный уход.

Увлажняющий крем Mineral 89, Vichy: Лидер продаж Vichy, увлажняющий крем Mineral 89, гарантирует увлажнение до 72 часов, выравнивание тонуса и восстановление кожного барьера. Содержит гиалуроновую кислоту, ниацинамид и сквалан, обеспечивая полноценный уход.