Каковы негативные последствия ежедневного мытья для здоровья

Почему мыться каждый день вредно для здоровья

1:04 Your browser does not support the audio element. Красота

Принятие горячего душа или ванны вечером часто воспринимается как ритуал расслабления. Однако это не всегда является неотъемлемой необходимостью. Ежедневное мытье тела с применением геля или мыла может привести к разрушению естественного защитного барьера кожи. Моющие средства не только устраняют загрязнения, но и смывают полезные бактерии, которые обеспечивают защиту эпидермиса от внешних воздействий.

Фото: goodfon. com

Гидролипидная мантия, представляющая собой комбинацию кожного сала, пота и различных кислот, также служит важным барьером на поверхности кожи. Продукты гигиенического ухода с высоким уровнем pH могут разрушать этот защитный слой. Оптимальным выбором являются гели для душа с добавлением кислот, при этом показатель pH остается в пределах 4,7-5,5.

Кроме того, даже частые горячие души без применения моющих средств могут вызывать пересушивание кожи, приводя к шелушениям и аллергическим реакциям.