Какая поза для сна вызывает появление морщин

До определенного возраста мы редко обращаем внимание на влияние позы для сна на состояние кожи лица, но с уменьшением синтеза коллагена и эластина она становится менее упругой. Вопрос о том, как правильно спать, чтобы избежать заломов и предотвратить появление морщин, становится актуальным. Существуют определенные позы, которые могут негативно влиять на состояние кожи.
Спать на боку или на животе считается менее благоприятным, так как это может вызвать появление заломов в носогубных складках и морщин на лице и в зоне декольте из-за давления на кожу. Наиболее рекомендуемая поза — на спине, где кожа лица меньше подвергается воздействию. Однако не всем удобно засыпать в такой позе из-за высокой подушки или неудобного матраса.
Важно позаботиться о комфортных условиях для сна. После этого можно экспериментировать с позами на спине, например, согнуть колено или слегка повернуть голову. Обеспечив удобство, можно снизить давление на кожу и сделать сон более благоприятным для ее здоровья.
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