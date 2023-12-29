Какая поза для сна вызывает появление морщин

1:10 Your browser does not support the audio element. Красота

До определенного возраста мы редко обращаем внимание на влияние позы для сна на состояние кожи лица, но с уменьшением синтеза коллагена и эластина она становится менее упругой. Вопрос о том, как правильно спать, чтобы избежать заломов и предотвратить появление морщин, становится актуальным. Существуют определенные позы, которые могут негативно влиять на состояние кожи.

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Спать на боку или на животе считается менее благоприятным, так как это может вызвать появление заломов в носогубных складках и морщин на лице и в зоне декольте из-за давления на кожу. Наиболее рекомендуемая поза — на спине, где кожа лица меньше подвергается воздействию. Однако не всем удобно засыпать в такой позе из-за высокой подушки или неудобного матраса.

Важно позаботиться о комфортных условиях для сна. После этого можно экспериментировать с позами на спине, например, согнуть колено или слегка повернуть голову. Обеспечив удобство, можно снизить давление на кожу и сделать сон более благоприятным для ее здоровья.