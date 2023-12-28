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Три бьюти-процедуры для проблемных зон: лимфодренаж, лифтинг, липосакция

1:54
Красота

Ирина Шапиро, владелица и руководитель клиники Omny Beauty, делится методами улучшения проблемных зон с использованием специальных процедур:

Три бьюти-процедуры для проблемных зон: лимфодренаж, лифтинг, липосакция
Фото: www.thephysicaltherapyadvisor. com/wp-content/uploads/2015/07/HamstringSelfMobilizationUsingaMassageTool.jpg

Ультразвуковая липосакция:

Процедура направлена на коррекцию фигуры и устранение подкожного жира при помощи ультразвуковых волн.
Сфокусированный ультразвук прогревает клетчатку, повреждая оболочки жировых клеток.
Результат включает уменьшение объемов в области живота, бедер, ягодиц, а также улучшение внешнего вида кожи, делая ее более гладкой и упругой.
Ультразвуковая липосакция дополняет радиочастотный лифтинг, решая различные проблемы.

Радиочастотный лифтинг:

Основан на разогреве глубоких слоев кожи с использованием радиоволн.
Процедура уменьшает подкожно-жировую клетчатку, улучшает обмен веществ и стимулирует сокращение растянутых коллагеновых волокон.
Результат включает повышение упругости и эластичности кожи в зонах, таких как щеки, носогубный треугольник, подбородок, шея, живот, бедра и другие.

Лимфодренаж тканей (аппарат "Эндосфера"):

Применяется для улучшения контуров тела, уменьшения объемов и коррекции целлюлита.
Ротационная вибрационная компрессия создает массажные вибрации, улучшая кровообращение и вывод лишней жидкости.
Процедура подходит для коррекции объемов, улучшения кожи после липосакций или других процедур.

Консультация косметолога необходима для разработки индивидуального протокола процедур, учитывая конкретные потребности и зоны пациента. Ультразвуковая липосакция и радиочастотный лифтинг решают разные проблемы, а их комбинированное применение может дать наилучшие результаты.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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