Три бьюти-процедуры для проблемных зон: лимфодренаж, лифтинг, липосакция

Ирина Шапиро, владелица и руководитель клиники Omny Beauty, делится методами улучшения проблемных зон с использованием специальных процедур:
Ультразвуковая липосакция:
Процедура направлена на коррекцию фигуры и устранение подкожного жира при помощи ультразвуковых волн.
Сфокусированный ультразвук прогревает клетчатку, повреждая оболочки жировых клеток.
Результат включает уменьшение объемов в области живота, бедер, ягодиц, а также улучшение внешнего вида кожи, делая ее более гладкой и упругой.
Ультразвуковая липосакция дополняет радиочастотный лифтинг, решая различные проблемы.
Радиочастотный лифтинг:
Основан на разогреве глубоких слоев кожи с использованием радиоволн.
Процедура уменьшает подкожно-жировую клетчатку, улучшает обмен веществ и стимулирует сокращение растянутых коллагеновых волокон.
Результат включает повышение упругости и эластичности кожи в зонах, таких как щеки, носогубный треугольник, подбородок, шея, живот, бедра и другие.
Лимфодренаж тканей (аппарат "Эндосфера"):
Применяется для улучшения контуров тела, уменьшения объемов и коррекции целлюлита.
Ротационная вибрационная компрессия создает массажные вибрации, улучшая кровообращение и вывод лишней жидкости.
Процедура подходит для коррекции объемов, улучшения кожи после липосакций или других процедур.
Консультация косметолога необходима для разработки индивидуального протокола процедур, учитывая конкретные потребности и зоны пациента. Ультразвуковая липосакция и радиочастотный лифтинг решают разные проблемы, а их комбинированное применение может дать наилучшие результаты.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.