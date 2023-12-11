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Временный эффект: косметолог Баскакова рассказала, какую пользу даёт массаж камнем Гуаша

1:22
Красота

В последнее время приобрёл популярность камень Гуаша. Считается, что массаж с помощью этого предмета позволяет омолодить лицо. Косметолог Дарья Баскакова в беседе с Pravda.Ru раскрыла, насколько эффективен камень.

Временный эффект: косметолог Баскакова рассказала, какую пользу даёт массаж камнем Гуаша
Фото: Нейросеть Шедеврум

Специалист объяснила, что, истинного омоложения можно добиться более инвазивными методиками. Всё, что касается массажа (неважно — ручного, скребками Гуаша) в большей степени даёт эстетический и расслабляющий эффект. При правильном проведении он способствует лимфодренажу. Для тех пациентов, у кого есть склонность к отёчности, какая-то польза в массажа скребком есть. Но говорить об истинном омоложении, если мы не влияем на глубокие ткани, нельзя.

Косметолог отметила, что эффект от массажа камнем достигается за счёт улучшения кровообращения, стимуляции лимфодренажа, что даёт временное улучшение.

"Вот прямо в моменте сделали процедуру, конечно, лицо может выглядеть посвежее. Хотя я не думаю, что там будет существенная разница межу опять же ручным, аппаратным массажем и массажем гуаша. Но всё-таки это воздействие только совсем на поверхность, на роговой слой кожи. Поэтому каких-то чудес ждать не стоит", — заключила Баскакова.

МАСТЕР-КЛАСС: массаж гуаша для лица
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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