Косметолог рассказала о способах освежить лицо к Новому году: пилинг и массаж

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Трихолог, врач-косметолог Анастасия Курская перечислила методы, которые помогут улучшить состояние кожи лица к Новому году.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт посоветовала прибегнуть к чистке лица с лёгким пилингом. Она отметила, что пилинг помогает очистить поры от загрязнений, избавиться от омертвелых клеток кожи и простимулировать процесс регенерации кожи. К пилингу специалист советует прибегать за неделю до Нового года.

Ранее дерматолог Наталья Рудыка перечислила полезные для кожи продукты.

Курская рассказала о пользе такой процедуры, как биоревитализация, которая представляет собой инъекции гиалуроновой кислоты. Она предупредила, что после процедуры на коже могут образоваться временные синяки и бугорки.

"Обратите внимание и на такую прекрасную уходовую процедуру, как ручной массаж лица. Она запускает лимфодренаж, убирает отеки, возвращает тонус и гарантирует довольно заметный результат", — цитирует слова косметолога "Вечерняя Москва".