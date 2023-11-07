Жожоба и кокос: восемь лучших эфирных масел для расслабляющей ванны

2:31 Your browser does not support the audio element. Красота

После долгого и насыщенного дня нет ничего лучше, чем уютная горячая ванна. Вместо обычных пен и бомбочек из магазина вы можете воспользоваться натуральными эфирными маслами. Они не только наполняют воду приятными ароматами, но и ухаживают за кожей. Эксперты HerBeauty.co назвали восемь лучших масел, которые помогут вам расслабиться и ощутить истинное блаженство в ванне.

Фото: https://www.itovi.com/

Лавандовое масло

Лаванда давно известна своими успокаивающими свойствами. Оно идеально подходит для снятия стресса и напряжения. Добавьте несколько капель лавандового масла в ванну, чтобы создать атмосферу полного расслабления.

Лимонное масло

Если вам нужно восстановить силы и очистить ум, лимонное масло — отличный выбор. Его свежий аромат оживит вас и поможет детоксицировать организм. Это также прекрасное средство для противодействия грибку.

Масло ладана

Масло ладана способствует улучшению настроения и помогает справляться с психическими нагрузками. Кроме того, оно полезно для кожи и может быть идеальным дополнением к вашему уходу за ней.

Кокосовое масло

Кокосовое масло известно своими многочисленными преимуществами для красоты. В ванне оно увлажняет кожу и уменьшает раздражения.

Сандаловое масло

Масло сандалового дерева способствует повышению бодрости. Его аромат и оздоравливающие свойства делают его отличным противовоспалительным средством.

Ромашковое масло

Ромашка широко используется для поддержания здоровья и борьбы со стрессом. Оно часто вызывает сонливость, что делает его идеальным выбором для вечерних ванн и борьбы с бессонницей.

Масло жожоба

Это масло особенно полезно для кожи. Оно помогает снимать раздражения и покраснение, а также может облегчить симптомы экземы и других кожных заболеваний.

Базиликовое масло

Базилик используется для улучшения пищеварения и борьбы с перепадами настроения. Оно также помогает справляться с тревожностью и депрессией. Базиликовое масло является универсальным средством для успокаивающих ванн.

Добавьте несколько капель выбранного масла в свою ванну, расслабьтесь и наслаждайтесь ароматерапией, которая поможет вам восстановить душевное равновесие и улучшить состояние кожи.

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