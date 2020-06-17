Наташа Королева закрыла свои салоны красоты из-за COVID-19

47-летняя Наташа Королева пожаловалась на финансовые проблемы. Певице вместе с супругом пришлось закрыть салоны красоты, которые были одним из источников доходов их семьи.

Тарзан был вынужден закрыть свой фитнес-центр, который также приносил им деньги.

"Мы их закрыли — с концами, то есть после отмены всех ограничений открывать не будем. Наш бизнес умер, как это ни печально. Но несмотря на это, не могу сказать, что коронавирус внес в мою жизнь что-то глобально плохое. Из моего близкого окружения никто не умер, никто не заболел, и это уже хорошо! Слава богу, что так все обошлось", — сообщила Королева.

Певица считает, что не расстраивается из-за закрытия собственного бизнеса, так как помнит и более тяжелое время, а именно 90-е годы. Она считает, что сейчас легче, так как продукты в магазинах есть, поэтому она не отчаивается и не впадает в панику.

Ранее Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов.