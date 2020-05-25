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Источник Правда.Ру

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов

Шоу-бизнес

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, в своем Instagram ответил на многочисленные негативные комментарии,  которые обрушились на него после того, как в Сети появилась информация о том, что он пожаловался на нехватку денег. 

Глушко заявил, что он не говорил, что завидует медикам и пенсионерам, которые получают дополнительные выплаты от государства. По его словам, все цитаты, приписываемые ему, являются результатом воображения журналистки, которая брала у него интервью.

"Журналистка задала мне вопросы и растворилась с улыбкой, а потом появился этот бред, который сейчас все муссируют, и на мою несчастную голову обрушился весь ваш праведный гнев. Я не знаю, что тут говорить. Это фейк", — сообщил артист.

Также он добавил, что надеется, что за то, что журналистка распространила лживую информацию, ей непременно воздастся, поскольку "карму еще никто не отменял".

"Если вас еще за эти два дня молнией нигде не раскорячило, я извиняюсь за выражение, то очень хорошо", — заявил Сергей Глушко.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Тарзан возмутился отсутствием финансовой помощи от государства.

тарзан шоу-бизнес сергей глушко

Пригожин: артисты находятся в "чудовищном" положении из-за эпидемии

Шоу-бизнес

Российские артисты, в особенности молодые, оказались в "чудовищном" положении из-за эпидемии коронавируса в стране.

Об этом сообщил известный продюсер Иосиф Пригожин.

"Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить", — пояснил продюсер.

 

кризис артисты заработок иосиф пригожин эпидемия коронавируса

В Татарстане женщину отправили на принудительное лечение после убийства

Происшествия

Следственный комитет РФ по Республике Татарстан завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы города Набережные Челны. Ее обвиняют в убийстве и покушении на убийство ребенка.

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Более 14,5 млн детей получат единовременную выплату в 10 тыс рублей

Общество

Через портал госуслуг и сайт Пенсионного Фонда россияне подали больше 10 миллионов заявлений. Документы направлены для получения единовременной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

пособие пенсионный фонд

Валерий Леонтьев приобрел яхту и шикарную виллу в Майами

Шоу-бизнес

71-летний певец Валерий Леонтьев находится сейчас на собственной шикарной вилле в Майами.

Известно, что в США проживает жена артиста.

Раньше певец редко навещал супругу, но теперь он и сам переехал в Майами.

Незадолго до начала пандемии коронавируса Валерий Леонтьев купил там виллу. Он собирался находиться в Соединенных Штатах две недели, но из-за коронавируса ему пришлось изменить свои планы.

Известно, что новая вилла артиста находится прямо на берегу океана. В доме целых 6 спален.

Кроме того, певец обзавелся яхтой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Леонтьев купил дом в Майами и готовится впервые стать отцом.

Бывший администратор артиста Александр Богданович рассказал, что Валерий Леонтьев в последние годы занимается поиском суррогатной матери для своего будущего ребенка.

Раньше артист был занят карьерой и не задумывался о прибавлении в семействе. Но сейчас все изменилось.

шоу-бизнес валерий леонтьев

София Ротару восхитила поклонников своей красотой и молодостью

Шоу-бизнес
София Ротару восхитила поклонников своей красотой и молодостью. София Ротару

Звезда шоу-бизнеса, украинская певица София Ротару разместила на своей странице Instagram пост, в котором поздравила поклонников с Днем вышиванки. Этот праздник жители Украины отмечают каждый третий четверг мая. 

шоу-бизнес софия ротару
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Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

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