Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, в своем Instagram ответил на многочисленные негативные комментарии, которые обрушились на него после того, как в Сети появилась информация о том, что он пожаловался на нехватку денег.

Глушко заявил, что он не говорил, что завидует медикам и пенсионерам, которые получают дополнительные выплаты от государства. По его словам, все цитаты, приписываемые ему, являются результатом воображения журналистки, которая брала у него интервью.

"Журналистка задала мне вопросы и растворилась с улыбкой, а потом появился этот бред, который сейчас все муссируют, и на мою несчастную голову обрушился весь ваш праведный гнев. Я не знаю, что тут говорить. Это фейк", — сообщил артист.

Также он добавил, что надеется, что за то, что журналистка распространила лживую информацию, ей непременно воздастся, поскольку "карму еще никто не отменял".

"Если вас еще за эти два дня молнией нигде не раскорячило, я извиняюсь за выражение, то очень хорошо", — заявил Сергей Глушко.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Тарзан возмутился отсутствием финансовой помощи от государства.