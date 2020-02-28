Анна Седокова раскрыла секрет красивой кожи и фигуры

37-летняя Анна Седокова решила воспользоваться популярным среди звезд шоу-бизнеса способом похудения — она стала составлять рацион питания на основе генетики. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Певица заявила, что с помощью данного метода хочет сбросить лишние килограммы и улучшить состояние кожи.

"Мне категорически нельзя яйца и молочные продукты. Я обожаю молочные продукты, но мне придется от них отказаться, чтобы сохранить красивую ровную кожу и тело своей мечты", — сообщила Седокова.

Певица отметила, что исключить из рациона яйца не так-то просто, так как они входят в состав большого количества блюд. Но Седокова решила, что это ее не остановит. Певица поделилась своими результатами после недельной диеты.

"Мой вес не повысился, и впервые я вместо 66,5 стала весить 65,8", — с радостью сообщила певица и пообещала, что скоро выложит рецепты "правильных" блюд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Анна Седокова впервые кардинально сменила образ.