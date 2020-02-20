Пять домашних средств для очищения пяток от огрубевшей кожи

В основу всех этих средств положены натуральные компоненты, которые можно легко найти у себя дома.

ТОП-5 средств от потрескавшейся кожи на пятках

Гель из Алоэ Вера. Этот гель нужно наносить на чистые ступни и пятки на ночь. Для того, чтобы получить максимальный эффект, ступни следует промакивать в теплой воде и высушивать перед тем, как нанести средство.

Пищевая сода. Нужно налить в таз воды до половины, добавить 2-3 столовых ложки пищевой соды. Промокайте ноги в течение 10-15 минут. Затем нужно воспользоваться пемзой в качестве скраба, чтобы удалить мертвые клетки кожи.

Бананы. Банановое пюре нужно нанести на потрескавшиеся пятки и подержать минут 20, после чего смыть теплой водой.

Кокосовое масло. Его нужно нанести на ночь на кожу ступней и пяток. Это не только увлажнит сухую кожу, но и поможет очистить ее от мертвых клеток.

Мёд. Чашку мёда нужно растворить в тазу, наполненном наполовину теплой водой. Ступни следует промачивать в течение 15-20 минут, а потом очистить их и высушить.