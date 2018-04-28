Ученые раскрыли загадку уральской статуи "дьявола"

Российские и немецкие археологи пришли к общему мнению о возрасте знаменитого Шигирского идола.

Фото: flickr.com/Sjonnie van der Kist

Речь идет о самой древней статуи дьявола на Земле. По данным археологов, идол , скорее всего, связан с первой цивилизацией мира из Анатолии.

Как пояснил Томас Тербергер из университета Геттингена (Германия), и "возраст этой статуи - 11 600 лет - и другие наши открытия заставляют нас говорить о том, что охотники-собиратели имели сложные ритуалы и могли выражать абстрактные идеи в своем искусстве".

По его словам, которые приводят РИА Новости, "религия и культура появились не вместе с фермерством, как считалось раньше, а задолго до этого".

Напомним, Шигирского идола нашли на одном из торфяников в окрестностях Екатеринбурга в 1894 году. Местные археологи изучили обломки и определили, что имеют дело со статуей высотой примерно в три или даже пять метров, вырезанной из цельного куска дерева и покрытой абстрактными узорами и изображениями демонических рук и лиц.

"Правда.Ру" ранее писала, что Шигирский идол, который считается древнейшей в мире деревянной скульптурой, оказался на целых полторы тысячи лет старше, чем предполагалось. Это подтвердили исследования, проведенные прошлым летом Германским археологическим институтом, департаментом по охране культурного наследия Нижней Саксонии и московским Институтом археологии РАН.

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