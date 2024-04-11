Всего пять миллионов и метеорит ваш: в Нижнем Тагиле мужчина продает внеземной объект

Житель Нижнего Тагила решил продать метеорит через интернет-площадки. Цена космического объекта составляет 5 миллионов рублей.
Мужчина утверждает, что нашел камень на дне Чусовой реки. Он также утверждает, что метеорит обладает магнитными свойствами, но покупатели сомневаются в достоверности этой информации, сообщают argumenti.ru.
Пользователи выражают сомнения в правдивости информации, представленной в сети.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.