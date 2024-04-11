Всего пять миллионов и метеорит ваш: в Нижнем Тагиле мужчина продает внеземной объект

Житель Нижнего Тагила выставил метеорит на продажу в Интернете

0:28 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Житель Нижнего Тагила решил продать метеорит через интернет-площадки. Цена космического объекта составляет 5 миллионов рублей.

Фото: noirlab.edu by NOIRLab is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Мужчина утверждает, что нашел камень на дне Чусовой реки. Он также утверждает, что метеорит обладает магнитными свойствами, но покупатели сомневаются в достоверности этой информации, сообщают argumenti.ru.

Пользователи выражают сомнения в правдивости информации, представленной в сети.