Деньги — не главное. Житель Башкирии выиграл два млн руб в лотерею, а за призом не явился

Россиянин выиграл в лотерею два миллиона рублей и не пришел за призом

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Россиянину повезло выиграть два миллиона рублей в лотерею. Однако он не явился за призом, а просто пропал.

Фото: commons.wikimedia.org by elizaIO is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Мужчина стал победителем в 854-м тираже гослотереи, который 7 апреля разыграли. Ему повезло стать обладателем суперприза, который составил два миллиона рублей. Только вот счастливчик из Башкирии не выходит на связь и все еще не пришел за своими деньгами в лотерейный центр", — пишут "Пруфы" со ссылкой на пресс-службу "Столото".

Кстати, чтобы выиграть суперприз, мужчина угадал все восемь чисел в первом поле билета и одно число — во втором.