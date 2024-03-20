Адмирал в отставке рассказал о посещениях Земли инопланетянами

Вице-адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет рассказал о посещениях Земли инопланетянами.
Он уверен и считает доказанным тот факт, что Землю посещают представители инопланетных цивилизаций, часть земных технологий уже скопирована у них. Также отставной офицер рассказал. что общался с сотрудниками Пентагона, изучавшими проблематику НЛО. По его словам, пока неясно, что они из себя представляют и с какой целью посещают Землю, но ясно, что это представители иных планет.
Галлодет также уверен, что США обладают достаточно подробной информацией о пришельцах и их технологиях, но не раскрывают её для недопущения усиления Китая.
Впрочем, вполне может быть, что отставной военный просто решил привлечь внимание к своей персоне. Сомнительно также, чтобы власти США испытывали больший страх перед усилением Китая, чем перед возможным враждебным поведением инопланетян.
Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.