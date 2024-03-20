Адмирал в отставке рассказал о посещениях Земли инопланетянами

Отставной вице-адмирал США рассказал, что Землю поcещают пришельцы

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Вице-адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет рассказал о посещениях Земли инопланетянами.

Фото: flickr.com by Льюис Фрэнсис is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он уверен и считает доказанным тот факт, что Землю посещают представители инопланетных цивилизаций, часть земных технологий уже скопирована у них. Также отставной офицер рассказал. что общался с сотрудниками Пентагона, изучавшими проблематику НЛО. По его словам, пока неясно, что они из себя представляют и с какой целью посещают Землю, но ясно, что это представители иных планет.

Галлодет также уверен, что США обладают достаточно подробной информацией о пришельцах и их технологиях, но не раскрывают её для недопущения усиления Китая.

Впрочем, вполне может быть, что отставной военный просто решил привлечь внимание к своей персоне. Сомнительно также, чтобы власти США испытывали больший страх перед усилением Китая, чем перед возможным враждебным поведением инопланетян.