Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, какую исламскую страну выбирают российские туристы
Ученые выяснили, что в Большом Соленом озере живых организмов больше, чем считалось
Плющенко уверен, что россиянам однозначно стоит ехать на Олимпиаду-2024
Как избавиться от привычки экономить
Стало известно, почему Тимоти Шаламе и его возлюбленная Кайли Дженнер перестали вместе выходить в свет
Собаки для общения между собой используют лай
Владимир Путин рассказал про небывалый прогресс в сельском хозяйстве
Как экономить и копить деньги при маленькой зарплате
Простой рецепт кокосово-арахисового супа
Адмирал в отставке рассказал о посещениях Земли инопланетянами

Отставной вице-адмирал США рассказал, что Землю поcещают пришельцы

0:58
Интересные Новости

Вице-адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет рассказал о посещениях Земли инопланетянами.

Отставной вице-адмирал США рассказал, что Землю поcещают пришельцы
Фото: flickr.com by Льюис Фрэнсис is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он уверен и считает доказанным тот факт, что Землю посещают представители инопланетных цивилизаций, часть земных технологий уже скопирована у них. Также отставной офицер рассказал. что общался с сотрудниками Пентагона, изучавшими проблематику НЛО. По его словам, пока неясно, что они из себя представляют и с какой целью посещают Землю, но ясно, что это представители иных планет.

Галлодет также уверен, что США обладают достаточно подробной информацией о пришельцах и их технологиях, но не раскрывают её для недопущения усиления Китая.

Впрочем, вполне может быть, что отставной военный просто решил привлечь внимание к своей персоне. Сомнительно также, чтобы власти США испытывали больший страх перед усилением Китая, чем перед возможным враждебным поведением инопланетян. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"

Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.

Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Ждут с нетерпением. Армию из Европы горячо встретят российские бойцы Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Советский танк Т-55 признан американцами
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Последние материалы
Как избавиться от привычки экономить
Стало известно, почему Тимоти Шаламе и его возлюбленная Кайли Дженнер перестали вместе выходить в свет
Отставной вице-адмирал США рассказал, что Землю поcещают пришельцы
Собаки для общения между собой используют лай
Владимир Путин рассказал про небывалый прогресс в сельском хозяйстве
Как экономить и копить деньги при маленькой зарплате
Простой рецепт кокосово-арахисового супа
Ошибки в цифрах, которые сделают ваш загранпаспорт недействительным
Светлана Лобода стала брюнеткой: "Личный вызов миру"
Reuters: Нидерланды передадут Украине истребители F-16 во второй половине года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников