Призыв к пробуждению: немецкие новости с нейро-Гитлером

В Германии запустили новостной подкаст с нейро-Гитлером

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7 марта в Гамбурге на нескольких платформах стартовал новый интернет-подкаст "Призыв к пробуждению" (The Wake-Up Call), который ведет Адольф Гитлер, воссозданный силой актерского таланта (Рауанд Талеб из "Четырех кварталов", "Кода на миллиард долларов" и "Императрицы"), а также нейросетей, разработанных Паскалем Момпером, студентом Киноакадемии Людвигсбурга, сообщает Europa Press.

Фото: hollywoodreporter.com by Constantin Film is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В ходе шоу немецкий диктатор комментирует "актуальные новости из надежных источников".

Целью проекта, по заявлению автора, Йорна Менге из антифашистского движения "Laut gegen Nazis", является противодействие правым популистам в Европе. Кроме того, по мнению создателей, необычный формат и выбор ведущего является ответом на глобальную тенденцию нормализации шок-контента в новостях, а также "правого поворота".

Впрочем, идея возвращения Гитлера под видом инфлюэнсера не нова. Так, в 2015 году на немецкие экраны вышел комедийный фильм Давида Внендта "Он снова здесь" по бестселлеру Тимура Вермеша, который появился на прилавках в 2012 году. В этом фильме диктатор, очутившись в Берлине начала XXI века, совершает восхождение на вершины интернет-рейтингов и становится звездой соцсетей.