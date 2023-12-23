Учёный назвал 2024-й годом полярных сияний

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Главный научный сотрудник ИЗМИРАН, доктор физико-математических наук Владимир Обридко рассказал, почему грядущий год порадует нас большим количеством случаев полярных сияний и где яркое природное явление можно будет увидеть во всей красе.

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Интенсивность северных сияний напрямую зависит от солнечной активности, поясняет учёный.

"Солнечная активность периодически меняется с периодом 11 лет. С приблизительным периодом 11 лет. Иногда длиннее, иногда короче. Но, в целом, 2024 год — год как раз максимума солнечной активности. Поэтому вероятность возникновения событий на Солнце, которые приводят к возникновению полярных сияний в 2024 году выше, чем в другие годы. Скажем, выше, чем было 2-3 года назад. И более высокая, чем будет, допустим, в 2027 году", — приводит научные данные эксперт Pravda.Ru.

Предсказать, где и в какой момент на небе появятся разноцветные сполохи, практически невозможно, говорит специалист.

"Полярное сияние возникает, когда на солнце происходят некие события типа вспышек, выбросов вещества, которое летит к земле. Эти события происходят нерегулярно, на земле, допустим, дождь сегодня есть, а потом два дня его нет, а иногда снова появляется. Среднее количество для 2024 года будет повышенным. И значит, можно рассчитывать, что они будут чаще, будут более интенсивными, захватывать больший регион. Если обычно полярное сияние наблюдается в так называемой зоне полярного сияния в районе Мурманска и так далее, то мощное полярное сияние иногда можно наблюдать в Москве или даже в исключительных случаях еще южнее", — делится наблюдениями Владимир Обридко.

И всё - таки среди многих мест, где можно насладиться впечатляющей картиной северного сияния, учёный выделяет одно.

"Лучше ехать в город Апатиты в районе Мурманска. Это так называемая "зона полярных сияний", даже есть такой туризм, экскурсии или просто можно купить путевку в зону полярных сияний. Это Кольский полуостров — самое то место, где и станции специальные стоят для наблюдения полярного сияния, ну и люди туда ездят", — говорит наш собеседник.

К слову, у китайцев существует поверье, что зелёный дракон, чей астрологический год наступает, родился от полярного сияния.

Что такое северное сияние и как оно образуется?