В Ленобласти устроили заплыв с надувными резиновыми женщинами

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В субботу, 12 августа, в посёлке Лосево в Ленинградской области, прошли уникальные соревнования — Bubble Baba Challenge — 2023. Это мероприятие, которое обещало не только адреналин и веселье, но и оставить незабываемые впечатления у всех участников, сообщает Life. ru.

Фото: https://big-rostov.ru/

Суть соревнований заключалась в проведении сплава по Лосевскому порогу с использованием надувных резиновых женщин. Это было не просто испытание силы и выносливости, но и настоящий тест на смелость и дух приключений.

Согласно информации, которая активно обсуждалась в социальных сетях, на старт вышло 333 мужчины и 73 женщины. Основное правило соревнований — преодолеть дистанцию и доплыть до финиша, не потеряв свою "компаньонку" — надувную резиновую женщину.

"Я в восторге! Это уже мой второй раз на Bubble Baba Challenge. Это действительно весело и энергично! Дистанция требует от нас много усилий, но радость и положительные эмоции остаются с нами на долгое время. Огромная благодарность организаторам за такой шанс! К слову, я назвал свою резиновую спутницу Майн Фройляйн. За этим именем нет никакой особой истории, просто оно мне понравилось", — делится один из участников своими впечатлениями.

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Bubble Baba Challenge – 2021. Saint-Petersburg. Losevo