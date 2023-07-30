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Причина, по которой до сих пор с нами не связывались внеземные цивилизации

2:35
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Многие люди задаются вопросом, почему мы до сих пор не вступили в контакт с другими внеземными цивилизациями, если вероятность их существования в огромной Вселенной кажется столь высокой. Однако наш поиск не приводит к результатам, и это приводит к возникновению парадокса Ферми, который предполагает, что возможно, выживет только одна цивилизация.

Причина, по которой до сих пор с нами не связывались внеземные цивилизации
Фото: Fotodom. ru

Парадокс Ферми основан на идее, что существование других разумных цивилизаций в космосе кажется вероятным, учитывая количество планет в обитаемых зонах, которые мы обнаруживаем. Однако, несмотря на это, нам так и не удалось обнаружить следы или сообщения от других цивилизаций, что вызывает вопросы о том, почему они не связываются с нами.

Существует несколько теорий, объясняющих парадокс Ферми. Одна из них связана с тем, что мы просто еще не проводили достаточно продолжительный поиск и не отправляли отслеживаемые сигналы, которые могли бы быть обнаружены инопланетными цивилизациями. Другая теория заключается в том, что возможно, другие цивилизации вымирают задолго до того, как они достигают технологического уровня для установления контакта.

На противоположном конце спектра находится так называемая теория темного леса, представленная в научно-фантастическом романе Лю Цысиня "Темный лес". Согласно этой теории, разумные цивилизации избегают контакта с друг другом, так как считают, что это может привести к конфликту или уничтожению своего вида. Это объясняет, почему мы пока не слышали о других цивилизациях, так как они, вероятно, предпочитают оставаться скрытыми.

Книга предполагает, что разумная жизнь может быть обречена на уничтожение другими цивилизациями, и таким образом, все остаются настороже и избегают активного общения. Это описывает Вселенную как "темный лес", где каждая цивилизация - вооруженный охотник, берегущий себя и опасаясь других охотников.

Возможно, парадокс Ферми не имеет однозначного ответа, и различные цивилизации могут реагировать на поиск контакта по-разному. Некоторые могут активно искать общение, другие предпочтут оставаться скрытыми, а третьи могут быть уже вымершими, не оставив никаких следов своего существования. Возможно, в будущем наши собственные научные исследования помогут разгадать этот загадочный парадокс и найти ответы на вопросы о жизни во Вселенной.

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The Dark Forest’s CHILLING solution to the Fermi Paradox
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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