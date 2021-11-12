Обнародован японский план вторжения в СССР

Японская армия планировала вторгнуться в СССР и захватить обширные территории Сибири во время Второй мировой войны.

© ФСБ РФ

Рассекреченная информация обнародована ФСБ РФ в канун 73-й годовщины завершения Токийского процесса, проходившего с 1946 по 1948 год в Международном военном трибунале по Дальнему Востоку, который определил судьбу военных преступников Центральной Японии.

Как следует из документов, о готовившемся нападении на СССР рассказали пленные японские чиновники и офицеры. Например, Киодзи Томинага, который в годы войны был заместителем военного министра Японии.

Томинага сообщил следователям СМЕРШа, что японские войска должны были напасть на Приморье, поскольку эта часть СССР — "ближайшая к Стране Восходящего Солнца".

"После оккупации нашими войсками Владивостокской равнины, согласно разработанному мной плану, Северный фронт должен был начать наступление в составе семи дивизий, артиллерийской бригады и других специальных подразделений”, — сказал на допросе Томинага.

© ФСБ РФ

СМЕРШУ также удалось арестовать и допросить несколько других японских чиновников и военнослужащих, в том числе полковника по имени Сабуро Асада. На допросе Асада он показал, что Токио планировал "бактериологический саботаж” против Красной Армии.

"Они показали, что японское правительство готовит войну против Советского Союза в течение многих лет,” — написал генерал-полковник Виктор Абакумов, глава "СМЕРШа", в докладной записке Советскому правительству от 13 февраля 1946. — Японский генеральный штаб разработал свой собственный план нападения на СССР, похожий на "Барбаросса', с кодовым названием "Kantokuen.'”

ДЛЯ СПРАВКИ

Советско-японская война закончилась в сентябре 1945 года, через несколько месяцев после капитуляции нацистской Германии, победой СССР и его союзника Монголии.

В результате Советский Союз взял под свой контроль Южный Сахалин и Курильские острова. Потребовалось еще 11 лет, чтобы две страны договорились официально прекратить конфликт, но на сегодняшний день они все еще не разрешили спор о территориях, которые сейчас принадлежат России.

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