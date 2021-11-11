Новый глава японского МИД высказался про отношения с Россией

Новый глава внешнеполитического ведомства Японии Йошимаса Хаяси сегодня провёл свою первую пресс-конференцию, во время которой вкратце обозначил путь, которым намерен повести страну на международной арене.

В частности, по его словам, Япония будет продолжать курс на развитие взаимовыгодных отношений с Россией. Что же касается мирного договора, то Хаяси видит "перспективу его заключения на основании существующих договоренностей".

"Вопрос подписания мирного договора с РФ нельзя перекладывать на плечи следующих поколений. Мы со своей стороны будем продолжать вести диалог для разрешения территориального вопроса на основании существующих договоренностей, в том числе договоренности, заключенной в Сингапуре", — сказал глава японского МИД.

К слову, аналогичной позиции Йошимаса Хаяси пообещал придерживаться и в отношении Китая, подчеркнув, что с "большим соседом" важно строить конструктивные и стабильные связи.

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