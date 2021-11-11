EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Нафтогаз" назвал главный недостаток "Северного потока-2": меряются трубами
Мигранты платили по $2600, чтобы попасть в Белоруссию
Российские учёные изобрели электрический купол "отгоняющий" дронов
Си Цзиньпин определил условия, на которых Китай будет сотрудничать с США
Гинцбург рассказал о препарате, подавляющем размножение COVID-19
Майнинг криптовалют в Казахстане привёл к дефициту электричества
В Раде сравнили кризис на границе Польши с вторжением Нацистской Германии
Росприроднадзор: китайцы скоро погубят российскую флору
Зеленский пообещал олигархам "адский период" из-за дефицита энергоресурсов

Новый глава японского МИД высказался про отношения с Россией

Мир

Новый глава внешнеполитического ведомства Японии Йошимаса Хаяси сегодня провёл свою первую пресс-конференцию, во время которой вкратце обозначил путь, которым намерен повести страну на международной арене.

Новый глава японского МИД высказался про отношения с Россией

В частности, по его словам, Япония будет продолжать курс на развитие взаимовыгодных отношений с Россией. Что же касается мирного договора, то Хаяси видит "перспективу его заключения на основании существующих договоренностей".

"Вопрос подписания мирного договора с РФ нельзя перекладывать на плечи следующих поколений. Мы со своей стороны будем продолжать вести диалог для разрешения территориального вопроса на основании существующих договоренностей, в том числе договоренности, заключенной в Сингапуре", — сказал глава японского МИД.

К слову, аналогичной позиции Йошимаса Хаяси пообещал придерживаться и в отношении Китая, подчеркнув, что с "большим соседом" важно строить конструктивные и стабильные связи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Япония и Курилы - вещи несовместимые
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Талибы* заявляют, что почти разгромили ИГИЛ* в Афганистане
"Нафтогаз" назвал главный недостаток "Северного потока-2": меряются трубами
Мигранты платили по $2600, чтобы попасть в Белоруссию
Российские учёные изобрели электрический купол "отгоняющий" дронов
Си Цзиньпин определил условия, на которых Китай будет сотрудничать с США
Гинцбург рассказал о препарате, подавляющем размножение COVID-19
Майнинг криптовалют в Казахстане привёл к дефициту электричества
В Раде сравнили кризис на границе Польши с вторжением Нацистской Германии
Росприроднадзор: китайцы скоро погубят российскую флору
Зеленский пообещал олигархам "адский период" из-за дефицита энергоресурсов
Популярное
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу

Две большие группы мигрантов сломали приграничное ограждение и ринулись из Белоруссии в Польшу.

Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Мир. Новости мира
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала пикантное видео из ванной
Общество
В Петербурге предупредили о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации
Любовь Степушова Победа Ортеги в Никарагуа разрушила планы США в Латинской Америке Любовь Степушова Ирина Шлионская Банковские чат-боты не защищают от мошенников Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Тайна фабрики грёз: Голливуд создали эмигранты из России Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Мир. Новости мира
NASA обнаружило неизвестный объект, вращающийся вокруг китайского спутника
В России нашли простой выход из ситуации на польско-белорусской границе
Мир. Новости мира
В России нашли простой выход из ситуации на польско-белорусской границе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников