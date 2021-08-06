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Провокационный эксперимент: в США запуcтили петицию против антиваксеров

Интересные Новости

Вакцинированные люди хотят, чтобы их соотечественники-американцы были арестованы, если они откажутся получить вакцину COVID-19.

Провокационный эксперимент: в США запуcтили петицию против антиваксеров

Провокационный социальный эксперимент под таким названием запустили в Соединённых Штатах. Об этом рассказывает издание InfoWars. com.

Инициатор эксперимента, журналист Марк Дайс, ходил по улицам города Сан-Диего, штат Калифорния, и предлагал прохожим подписаться под петицией о принудительной вакцинации американцев, а антиваксеров — сажать в тюрьму.

"Я не хочу слышать ничего из серии: Мое тело, мой выбор, — говорил Дайс, обращаясь к людям. — Вы знаете, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Должны быть какие-то уголовные наказания для тех, кто отказывается колоть вакцину, и если они не примут этого решения, то мы можем посадить их в тюрьму, где они смогут подумать о том, почему они отказываются, и когда они решат принять ее, мы можем отпустить их обратно на свободу”.

Как показал эксперимент, среди рядовых американцев немало тех, кто с готовностью подписали петицию. Впрочем, не меньше и возмущенных таким "подходом". Один человек даже назвал "автора" "фашистом”.

"Мой эксперимент не выявил, кого в Калифорнии больше — сторонников вакцинации или ее противников, но наглядно показал, насколько глубока индоктринация нашего общества", — резюмирует журналист.

ДЛЯ СПРАВКИ

Индоктринация (от латинского "doctrina" — учение, научная или философская теория, система, руководящий принцип) — процесс повторения и внушения идеи, убеждения или доктрины кому-либо до тех пор, пока он не воспримет их без критики или лишних вопросов.

Проще говоря, индоктринация — это идеологическая обработка, преследующая разные цели.

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Автор: Ольга Лебедева
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