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Кот обнаружил у хозяйки рак раньше врачей

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Жительница США Кейт Кинг-Скриббинс, у которой медики обнаружили рак груди, считает, что её кот по кличке Огги предупредил её о проблемах со здоровьем ещё задолго до того, как она узнала о своём диагнозе, сообщает Daily Mail.

По словам американки, однажды ночью она почувствовала сильную боль и после этого обнаружила шишку на левой груди. Тогда женщина вспомнила, что в последнее время её кот стал проситься на руки чаще и прижиматься именно к левой груди. Во время лечения кот вёл себя точно также.

Только после того, как хозяйке сделали операцию и удалили новообразование, Огги перестал прижиматься к груди.

Кинг-Скриббинс убеждена, что питомец пытался предупредить её об опасности, и если бы мог сказать её об этом, то она раньше бы начала лечение.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо.

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Автор: Снежана Шахова
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