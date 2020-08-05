В Малайзии кусок мяса "ожил" на разделочной доске

Соцсети активно обсуждают видео одного из малазийских пользователей Twitter: на нем прямо на разделочной доске вдруг начинает шевелиться кусок мяса.

GUYS KENAPA DAGING KORBAN NI GERAKKKKKK Mak aku taknak masak sebab takut 😂 pic.twitter.com/XRma8VIUqH — Yo! Artist (@tterororo) July 31, 2020

На кадрах видно, как кусок мяса дергается, пульсирует и даже пытается двигаться.

Опубликовавший ролик пользователь объяснил, что они готовились к мусульманскому празднику Подношения, и мясо хотели приготовить, чтобы раздавать беднякам, когда один из кусков вдруг "ожил".

Отвечая на комментарии, автор видео написал, что мясо "стало просто мясом" после того, как его положили в холодильник.

Азиатские зоотехники, там же, в комментариях под видео, объяснили феномен. Оказывается, ничего "сверхъестественного" здесь нет: