Шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля фри

Шеф повар из Австралии Роб Никсон, который ведет популярный кулинарный блог на YouTube, поделился со своими подписчиками рецептом идеального картофеля фри.

Для приготовления самой вкусной картошки нужно иметь сам картофель, кукурузный сироп, масло канолы и соль.

Картофель нужно нарезать тонкими ломтиками и замочить в воде на десять минут, чтобы вывести из него лишний крахмал. Затем нужно поменять воду и добавить в неё одну столовую ложку кукурузного сиропа, чтобы придать картофелю легкую сладость. В сиропе картофель также рекомендуется подержать около 10 минут.

Главный секрет Никсона в том, что картофель нужно обжаривать два раза в течение двух минут. Для жарки шеф-повар использует масло канолы. По словам Никсона, именно вторая прожарка дает картофелю его привычный вкус и золотистую корочку.