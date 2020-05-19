Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля фри

Интересные Новости

Шеф повар из Австралии Роб Никсон, который ведет популярный кулинарный блог на YouTube, поделился со своими подписчиками рецептом идеального картофеля фри.

Для приготовления самой вкусной картошки нужно иметь сам картофель, кукурузный сироп, масло канолы и соль.

Картофель нужно нарезать тонкими ломтиками и замочить в воде на десять минут, чтобы вывести из него лишний крахмал. Затем нужно поменять воду и добавить в неё одну столовую ложку кукурузного сиропа, чтобы придать картофелю легкую сладость. В сиропе картофель также рекомендуется подержать около 10 минут.

Главный секрет Никсона в том, что картофель нужно обжаривать два раза в течение двух минут. Для жарки шеф-повар использует масло канолы. По словам Никсона, именно вторая прожарка дает картофелю его привычный вкус и золотистую корочку.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

рецепт роб никсон картофель фри
Последние материалы
В Якутии будут судить бывшего начальника райотдела полиции
Что такое "горе луковое" теперь точно знает китайский парень
Студенты-медики вышли на борьбу с коронавирусом в Москве
Молния убила подростка в Омской области
"Рубин" попал в рейтинг неожиданных чемпионов
Эксперт по США объяснила нападки Трампа на ВОЗ
В Красноярске жители сняли на видео падение метеорита
Мэр одного из городов Сахалина задержан за браконьерство
Военные развернули госпиталь для борьбы с COVID-19 в Красноярском крае
Популярное
Новости Украины
Названы области, которые хотят выйти из состава Украины

В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.

Названы области, которые хотят выйти из состава Украины
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Власть
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Российский шоу-бизнес
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Новости Мурманска
В Мурманске на свалке обнаружили новое медицинское оборудование
Игорь Буккер Как труд погубил неандертальцев Игорь Буккер Василий Амирджанов Туроператоры убедят граждан в безопасности отдыха Василий Амирджанов Любовь Степушова Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России? Любовь Степушова
Комментарии
Российские партии выбирают популизм, а не народ
ВВП России в апреле обвалился на треть
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Трамп написал главе ВОЗ письмо-ультиматум
Названы области, которые хотят выйти из состава Украины
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Академик Лев Зеленый: Луна еще один континент Земли
Российские партии выбирают популизм, а не народ
Жарихин: Лукашенко выбирает между санкциями США и их "ай-яй-яй"
Путин попросил мусульман отметить Ураза-Байрам дома
И Россия тоже: кто и почему хочет расследования по коронавирусу
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
И Россия тоже: кто и почему хочет расследования по коронавирусу
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Житель Вологодской области убил мужчину за царапину на машине
Политолог заявил, что ДНР и ЛНР войдут в состав РФ осенью 2020 года
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ