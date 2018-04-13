Всемирная метеорологическая организация (ВМО) больше не будет присваивать имена Харви, Ирма, Мария и Нейт ураганам в океанах.
Согласно правилам организации, имена самых разрушительных ураганов в Карибском море, Мексиканском заливе, Северной Атлантике и северо-восточной части Тихого океана навсегда изымаются из ежегодно меняющихся списков имен.
"Комитет ВМО по ураганам исключил имена Харви, Ирма, Мария и Нейт из ротирующихся имен. Они будут заменены на Харольд, Идалия, Марго и Найджел", - заявила организация.
Метеорологи пояснили, что "если тропический циклон оказался "особенно смертоносным" или привел к большому материальному ущербу, то "имя исключается и заменяется другим именем".
"Правда.Ру" ранее сообщала, что "Ирма" стала самым мощным ураганом в Атлантике за последние десятилетия. Ему была присвоена максимальная - пятая категория. На пути урагана оказались Антигуа, Барбуда, Сен-Мартен и Сен-Бартс. На островах "Ирма" срывала крыши с построек и разрушала менее прочные здания, вырывала с корнем деревья, обрывала линии электропередач.
Скорость ветра при прохождении "Ирмы" через регион превышала 260 км/ч и при порывах достигала 380 км/ч. Выпала трехмесячная норма осадков. Произошло повышение уровня моря на пять метров, волны при этом достигали 12 метров.
Напомним, 7 сентября 2017 года ураган достиг небольшого островного государства Антигуа и Барбуда. После того, как стихия обрушилась на Барбуду, этот остров с населением 1600 человек стал непригодным для жизни: почти все постройки и инфраструктура разрушены. По предварительным данным, погиб один ребенок, но по мере разбора завалов число будет расти.
Остров Антигуа с населением 80 тысяч человек избежал серьезного ущерба - серьезных разрушений и погибших там нет. Остров Сен-Мартен из-за урагана остался без электричества, в южной части острова разрушен аэропорт, третий по величине на Карибских островах.
На Сен-Мартене погибли восемь человек. Северная часть острова Сен-Мартен принадлежит Франции, южная (под названием Синт-Мартин) - Нидерландам. Во французской части острова проживают около 37 тысяч человек, в голландской - 40 тысяч. На французской части разрушены почти все строения.
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