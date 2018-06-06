Россиянин на спор изобрел "летучий ездоплаватель"

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В России создано уникальное транспортное средство — аппарату подвластно буквально все. Машина может летать, ездить, плавать. Конструктор Александр Бегак назвал свое изобретение "Бегалет HYPE".

По словам Бегака, на проект и строительство столь универсального транспортного средства у него ушел всего месяц. Изобретатель также добавил, что на создание подобного агрегата его вынудил спор. Александр Бегак с гордостью заявил, что подобное транспортное средство — единственное во всем мире. "Бегалет HYPE" — не первое детище Бегака. До этого мужчина уже строил уникальные аппараты. Некоторые, кстати, выставлялись на авиакосмических салонах "МАКС" и "Армия".

Александр Бегак поделился подробностями спора. В одной из социальных сетей в ходе бурного обсуждения с известным блогером он заявил, что ему не составит труда построить за месяц транспорт, способный летать, плавать и ехать, и продемонстрировать аппарат в ходе тестовой экспедиции с юга России до Москвы.

Стоит отметить, что Бегак не держал создание аппарата в секрете, а даже выкладывал в сеть Интернет ежедневные обзоры.

Конструктор отметил, что у его изобретения большое будущее. По его словам, аппарату может найтись применение и в Министерстве обороны, и в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Также, считает Бегак, аппарат вполне подойдет и для активного отдыха.

На рубеже тысячелетий Александр Бегак представлял Российскую федерацию в первой международной экспедиции в Антарктиду и совершил прыжок с парашютом на Южный полюс. Позже конструктору выделили земельный участок в Пятигорске, где была создана научно-исследовательская авиационная лаборатория.